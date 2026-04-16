VIDEO Autogolom je Hrvatskoj osigurao SP, a sada je brutalno nokautiran u svom MMA debiju

Zadnju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Katru pamti cijela Hrvatska. Na prepunom Poljud, uz čarobni trenutak izvođenja Cesarice Olivera Dragojevića, Hrvatska je s 1-0 pobijedila Rusiju i osigurala Mundijal. Bilo je to 14. studenog 2021., a hrvatski junak, odnosno ruski tragičar, bio je Fjodor Kudrjašov koji je u 81. minuti pospremio loptu u vlastitu mrežu. Sosa je ubacio, a nesretni Kudrjašov matirao je svog golmana Nakon toga je još tri godine igrao nogomet, a sada se okušao u borilačkim sportovima.

Naime, Kudrjašov je nedavno debitirao u meču protiv glazbenika Dimitrija Gusakova i nije se lijepo proveo. Gusakov je bivšeg nogometaša stjerao u kut, a onda izveo potez na kojem bi mu zavidjeli mnogi profesionalni MMA borci. Fantastičnim "high kickom" uspavao je Kudrjašova i došao do pobjede. Tako se ispostavilo da za Kudrjašova borilački sportovi nisu te da treba uživati u zasluženoj mirovini.

Kudrjašov je za Rusiju odigrao 48 utakmica, a nastupio je na Europskom i Svjetskom prvenstvu. Pitanje je što ga u karijeri sada jače boli. Ovaj udarac ili taj autogol kojim je Hrvatska osigurala Svjetsko prvenstvo te došla do još jedne bronce.