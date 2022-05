VIDEO Baklje i dimne bombe u centru Rijeke: Armada kreće brodom na finale Kupa u Split

Bljeskalice, baklje i dimne bombe obasjale su riječko nebo, a stanovnici centra grada u nevjerici su izlazili na balkone i promatrali kakva je to buka u noćne sate. Atmosfera je bila kao da se igra utakmica.

A bilo je to samo zagrijavanje za ono što svi na Kvarneru čekaju već tjednima, a to je finale Kupa protiv Hajduka koje se igra u četvrtak od 19 sati.

A tu ludnicu u centru grada proizvela je Armada. Više od 1000 navijača Rijeke krenulo je korteom iz svojih prostorija prema riječkom Molo Longo gdje ih čeka velebni brod Marko Polo s kojim će se zaputiti u Split. Ukrcavanje kreće odmah, polazak je točno u ponoć, a sve pratite uživo na našem portalu. S lica mjesta javit će se naš reporter.

Oko njih 500 okupilo se ispred prostorija kluba navijača Armada, a onda će se pridružiti onima koji čekaju kod Marca Pola. Na brod će se ukrcati 1000 navijači, put do Splita traje 14 sati, a iza podneva trebali bi se usidriti u splitskoj sjevernoj luci.

Bude li sve teklo prema planu i programu, transfer navijača Rijeke iz splitske luke do stadiona počet će u 15 sati. Uz strogu kontrolu policije trebala bi se formirati kolona gradskih autobusa koja će navijače prevesti do Poljuda. Tamo će se pridružiti ostatku riječkih navijača koji će do Splita ostalim prijevoznim sredstvima. Kvarnerski ponos bi trebao imati podršku više od 3000 svojih navijača.

Jadrolinijin brod 'Marko Polo' je 50-godišnjak, sagrađen u Francuskoj. Ima 153 kabine te 551 krevet. U brodskoj kavani je 368 mjesta, a još 362 sjedeća mjesta su u brodskom restoranu, salonu i aperitiv baru. U Jadrolinijoj floti je '88. Matična luka: Rijeka.

Prije pet godina sve je proteklo savršeno. Putovanje Bijelim brodom bio je užitak, a isplovljavanje i ponovni pristanak na Molo longo - spektakularni. Tada su Riječani gostovali na Poljudu u sklopu HNL-a, a bila je to sezona kada su osvojili naslov. Prvi put nakon pet godina odlučili su opet u pogon staviti brod i pravac Split.

Rijeka je formalno domaćin, a u grotlu Poljuda lovit će svoj sedmi trofej u hrvatskom kupu.

