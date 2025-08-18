Obavijesti

Sport

Komentari 0
SAŽETAK: HAJDUK - SLAVEN 3-0

VIDEO Bamba kao na motoru: Pogledajte kako je Hajduk došao do treće pobjede u HNL-u

HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Počeli su Splićani susret bez Marka Livaje u prvih 11, a nakon prvog dijela nije bilo golova. Srećom po njih, Bamba se ukazao u 69. minuti i načeo "farmaceute", kojima je zabio još jednom u 88., dok se između u strijelce upisao Pukštas (78.). Tri utakmice, tri pobjede - to je skor Hajduka u prvenstvu

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split vs NK Slaven Belupo 3:0 01:24
HNK Hajduk Split vs NK Slaven Belupo 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

SAŽETAK VARAŽDIN - OSIJEK

VIDEO Pogledajte promašaje Varaždina i Osijeka u šahovskoj partiji u baroknom gradu

VARAŽDIN OSIJEK 0-0 Varaždinci i Osječani ušli su u dvoboj s istom zamisli - ostvariti prvu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Ipak, nisu u tome uspjeli, a utakmica nije obilovala prigodama. Možda i najbolju imao je Omerović početkom drugog poluvremena, ali udarac s ruba šesnaesterca nakon povratne lopte u ruke je uhvatio Zelenika

Pokretanje videa...

Varaždin - Osijek 0-0 01:04
Varaždin - Osijek 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Težak incident u Savudriji; Ovo je Putinov prijedlog za kraj rata

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti nedjelje. Dvoje mladih iz Slovenije ozlijeđeno je na plaži ispod hotela u Savudriji, gdje su se sukobili s hotelskim zaštitarima. Kako su ispričali za 24sata, zaštitari su tražili da odu otamo, a onda ih napali. "Udarali su me u glavu, noge, kasnije su mi djevojku bacili na pod i razbili joj glavu", ispričao je mladić. Iz zaštitarske tvrtke Klemm sigurnost tvrde da je grupa mladih divljala na plaži te da su oni napali zaštitare. Trogodišnje dijete je smrtno stradalo u Istri nakon što je na njega palo stablo. "Ustaše i sotonisti krivci su za prosvjede u Srbiji", lupetao je u svom monologu pred kamerama srpski predsjednik Aleksandar Vučić, činilo se da će i zaplakati. Reuters je objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata - Rusija bi se odrekla manjih okupiranih teritorija, a Ukrajina bi morala dati veće dijelove svog istočnog teritorija. Nakon višednevnih vrućina, nevrijeme zahvatilo Hrvatsku, u Slavoniji je padala ledena tuča...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Požar kraj Trogira: 'Sve je buknulo nakon udara groma'

Ma kriv je udar groma, potvrdili su nam iz Dobrovoljno vatrogasnog društva Marina komentirajući novi požar koji je izbio u Vrsine. Dodali su da su na terenu brojni vatrogasci, među kojima su i oni trogirski. "Požar nije još ugašen, na terenu smo", govore vatrogasci.

Pokretanje videa...

Požar kod Trogira 00:07
Požar kod Trogira | Video: Čitatelj 24sata
FANTASTIČNA ATMOSFERA

VIDEO Boysi iz kaveza pjesmom pozdravili igrače Dinama nakon velike pobjede nad Rijekom

RIJEKA - Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 2:0 u derbiju trećeg kola HNL-a. Momčad Marija Kovačevića ostala je stopostotna i s devet bodova nalazi se na vrhu tablice. Impresivnu predstavu “modrih” iz kaveza Rujevice pratili su i Bad Blue Boysi koji su stigli u velikom broju. Nakon utakmice igrači su došli do tribine i pozdravili navijače, a oni su im odgovorili pjesmom. Dan nakon utakmice skupina ultras navijača slavi rođendan, a pobjedu im je posvetio dvostruki strijelac Dion Drena Beljo.

Pokretanje videa...

Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu 00:28
Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
SAMO LJUBAV NA RUJEVICI

VIDEO Dinamo razbio Riječane, a Armada ih je pozdravila kao prvake. Pogledajte sjajne scene

RIJEKA - DINAMO 0-2 Dion Drena Beljo zabio je dva komada i srušio prvaka u 3. kolu HNL-a. 'Modri' su stopostotni, izdvojili su se na vrhu, dok su Riječani doživjeli prvi poraz ove sezone. Unatoč tome, riječki navijači pozdravili su ih pljeskom kada su došli pred njih nakon derbija. Armada je podržala svoje igrače jer tek je početak sezone i puno izazova je pred svima zajedno

Pokretanje videa...

Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice 00:32
Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice | Video: Hrvoje Tironi /24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025