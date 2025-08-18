SAŽETAK: HAJDUK - SLAVEN 3-0
VIDEO Bamba kao na motoru: Pogledajte kako je Hajduk došao do treće pobjede u HNL-u
HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Počeli su Splićani susret bez Marka Livaje u prvih 11, a nakon prvog dijela nije bilo golova. Srećom po njih, Bamba se ukazao u 69. minuti i načeo "farmaceute", kojima je zabio još jednom u 88., dok se između u strijelce upisao Pukštas (78.). Tri utakmice, tri pobjede - to je skor Hajduka u prvenstvu
