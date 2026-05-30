VIDEO Barcelonino pojačanje od 80 milijuna eura iznenadilo sve na predstavljanju. 'Učio sam...'

Oduvijek sam želio Barcelonu. To je najveći klub na planetu, o tome sam sanjao kao dijete, san mi se ostvario, rekao je Anthony Gordon (25) na predstavljanju kao novi nogometaš Barcelone.

Englez je stigao iz Newcastlea za 80 milijuna eura, što je najviši iznos za transfer nekoga u katalonsku prijestolnicu još od 2019., kad je Antoine Griezmann stigao iz Atletica za 120 milijuna eura. No ono što je iznenadilo mnoge prisutne kod Gordonova poziranja s dresom jest činjenica da je govorio: na španjolskom.

- Htio sam naučiti jezik jer sam kao dijete vjerovao da ću igrati za Barcu, vjerovali ili ne. Imao sam španjolskog fizioterapeuta u Newcastleu, razgovarali smo svaki dan. Rekao sam mu da ću jednog dana doći tu, tako sam naučio ponešto jezika - dodao je Gordon, koji je prilično dobro baratao kastiljskim.

Kako se nosite s pritiskom tako skupog pojačanja, upitao ga je jedna novinar na engleskom, a Gordon je odgovarao na španjolskom.

- Spreman sam za taj izazov. Svjestan sam povijesti ovog kluba, nevjerojatnih igrača koji su nosili ovaj dres. Emotivan sam i jako ponosan što sam ovdje.

Prošle je sezone u 46 utakmica za "svrake" zabio 17 golova i pet puta asistirao. Bit će velika opasnost i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Engleske 22. lipnja od 22 sata u Dallasu, za "gordi albion" je u 17 nastupa zabio dva gola.