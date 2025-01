VIDEO Bayer Leverkusen slavio usred Dortmunda! Tella zabio golčinu nakon 25 sekundi igre

Bayer Leverkusen pobijedio je Borussiju Dortmund 3-2 u gostima i približio se Bayernu na samo bod zaostatka! Fantastičnu utakmicu otvorio je Nathan Tella golčinom nakon samo 25 sekundi igre za vodstvo "apotekara".

Stanišić zalio Xabija pivom

Svega sedam minuta nakon, zabio je Patrik Schick za 0-2, a u 12. je smanjio Gittens na 1-2. Ipak, nevjerojatnih prvih 20 minuta zaokružio je Schick novim golom za 3-1 prednost Bayera.

Do kraja utakmice pao je još samo jedan gol, a zabio ga je Guirassy i to iz kaznenog udarca u 79. minuti. Pokušali su "crno-žuti" doći do izjednačenja, ali njemački prvak odnio je veliku pobjedu sa Signal Iduna Parka.

Viceprvak Europe u lošoj je formi i u zadnjih šest utakmica ima samo jednu pobjedu; onu protiv Wolfsburga u prošlom kolu prvenstva. Borussia je šesta momčad u Bundesligi s 25 bodova, a Bayer je drugi s 35, bodom manje i utakmicom više od vodećeg Bayerna.