VIDEO Beckham došao gledati sina na utakmici i izazvao kaos. Pobjegao je glavom bez obzira

Na Transfermarktu nema vrijednost,i 'ozbiljnom' se nogometu vratio nakon šest godina pauze, ali Romeo Beckham (20) potpisao je za premierligaša - Brentford. Naravno, nezamislivo je da zaigra za prvu momčad te nastupa u njihovoj rezervnoj momčadi u koju je došao na posudbu iz rezervne momčadi Inter Miamija.

Riječ je o sinu legendarnog Davida Beckhama (47) koji mu je omogućio povratak nogometu nakon što je šest godina bio na pauzi. Romeo je igrao u akademiji Arsenala do 2015. godine, a nakon toga je uzeo šestogodišnju pauzu od nogometa i okušao se u tenisu. No, ni to ga nije zadovoljilo pa se vratio nogometu i igrao za Fort Lauderdale, filijalu Inter Miamija koji je u vlasništvu njegovog oca.

Foto: Marc Aspland /NEWS SYNDICATION

Prošle je godine debitirao za prvu momčad na prijateljskoj utakmici, ali još uvijek čeka službeni debi. Odigrao je za drugu momčad Inter Miamija u MLS Next Pro ligi 26 utakmica i zabio dva gola, a nakon toga se pridružio drugoj momčadi Brentforda gdje je debitirao protiv Welling Uniteda. Na toj je utakmici najveća zvijezda ipak bio - njegov otac.

David je došao pogledati sina i stao pokraj tribine u kapuljači, ali ni to mu 'skrivanje' nije uspjelo pomoći da ga navijači ne prepoznaju. Bio je na meti brojnih dobacivanja, ali na sve se samo nasmijao i nakon svega napustio utakmicu preko ograde.

- Njegov otac je bio nevjerojatan igrač i nevjerojatan karakter koji je imao čudesnu karijeru. Mi ovdje igrače tjeramo do maksimuma. Romeo na to pristaje, radi žestoko i potpuno se uklopio u momčad. Trebao bi biti ponosan na ovo - rekao je trener druge momčadi Brentforda Neil MacFarlane.

