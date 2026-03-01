VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira

ZAHTJEVNA POLICIJSKA AKCIJA

VIDEO U Rovinju uništili minu-grdosiju iz 2. svjetskog rata! Bila je teška gotovo 600 kg... ROVINJ: Iz uvale Lone u nedjelju je uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma s 300 kilograma eksplozivnog punjenja. Nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je zahtjevnoj akciji te se ona sigurno provela u različitim fazama. Mina se prvo uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

