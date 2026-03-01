Obavijesti

SAŽETAK DINAMO - GORICA

VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira

DINAMO - GORICA 4-2 "Modri" su ispali iz Europe ranije ovog tjedna, ali nije to previše uzdrmalo momčad uoči domaćih izazova. Dinamo je Gorici zabio četiri, od čega Beljo dva, jedan Stojković, a jedan Soldo. Za goste su zabili Trontelj i Erceg. Dinamo bježi Hajduku sedam bodova, a idućeg vikenda na rasporedu je derbi na Poljudu

Dinamo - Gorica 02:07
Dinamo - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump prijeti, Putin osuđuje, Iran najavljuje veliku osvetu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ubijen iranski vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran najavio veliku osvetu, Trump odmah poslao oštro upozorenje Teheranu. Na ulicama iranskih gradova jedni slave smrt ajatolaha, drugi tuguju. Iran zatvorio Hormuški tjesnac, cijena nafte već raste. Putin osudio ubojstvo ajatolaha. Hrvatski nogometaši uspjeli su pobjeći iz Irana. Novo usklađivanje mirovina, povećanje oko 2,7 posto.

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
ZAHTJEVNA POLICIJSKA AKCIJA

VIDEO U Rovinju uništili minu-grdosiju iz 2. svjetskog rata! Bila je teška gotovo 600 kg...

ROVINJ: Iz uvale Lone u nedjelju je uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma s 300 kilograma eksplozivnog punjenja. Nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je zahtjevnoj akciji te se ona sigurno provela u različitim fazama. Mina se prvo uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Uklanjanje mine 00:56
Uklanjanje mine | Video: 24sata/PU istarska
SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke

RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Utakmice nakon europskih izazova znaju biti neugodne, ali Riječani su uspješno riješili goste iz Zagreba. Lokosi su prvi zabili preko Vešovića, ali gol mu je poništen jer se nakon VAR snimke vidjelo da je lopta pogodila Stojakovića u leđa na putu prema golu, a on je bio u zaleđu. Dantas je zabio u 13. za 1-0, a Adu-Adjei potvrdio je pobjedu u 96.

Rijeka - Lokomotiva 02:05
Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
UDAR S VISINE

VIDEO SAD objavio snimke: Naši nevidljivi bombarderi napali su postrojenja za projektile u Iranu

Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 910 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna država ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) uz snimku borbenih aviona na društvenim mrežama. Isti modeli vojnih aviona korišteni su i prošle godine u napadu na iranska nuklearna postrojenja. Nije navedeno odakle su poletjeli avioni koji su korišteni u ovom napadu na Iran.

Američki bombarderi 00:25
Američki bombarderi | Video: 24sata/X
STRAŠNA EKSPLOZIJA

VIDEO Iranska balistička raketa pala na Tel Aviv: Poginula jedna osoba, više od 20 ozlijeđenih

Jedna osoba je poginula, a više od 20 osoba je ozlijeđeno u Tel Avivu nakon iranskog napada balističkom raketom, izvještavaju izraelski mediji. Došlo je do izravnog udara, 'Željezna kupola' nije oborila projektil, pišu izraelski mediji. Haaretz javlja kako je projektil pogodio dvije zgrade.

Napad na Tel Aviv 06:26
Napad na Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

