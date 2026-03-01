SAŽETAK DINAMO - GORICA
VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira
DINAMO - GORICA 4-2 "Modri" su ispali iz Europe ranije ovog tjedna, ali nije to previše uzdrmalo momčad uoči domaćih izazova. Dinamo je Gorici zabio četiri, od čega Beljo dva, jedan Stojković, a jedan Soldo. Za goste su zabili Trontelj i Erceg. Dinamo bježi Hajduku sedam bodova, a idućeg vikenda na rasporedu je derbi na Poljudu
