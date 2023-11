Pogledajte rafal psovki Novaka Đokovića. Izvrijeđao je publiku

Novak Đoković teškom mukom se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Parizu, a neočekivane probleme stvorio mu je 23. tenisač svijeta Tallon Griekspoor čiji je otpor uspio probiti tek nakon 2 sata i 40 minuta igre ((4-6, 7-6, 6-4).

Srpski tenisač djelovao je umorno i daleko od svoje prave razine, što je očito posljedica toga što nije igrao od rujna.

Promašivao je za njega neuobičajene udarce pa je to proizvodilo nezadovoljstvo i nervozu. Krajem meča je puknuo. Dok je servirao za pobjedu, netko iz publike je nešto viknuo, što ga je posebno izbacilo iz takta. Pogledao je bijesno prema tribinama pa izustio rafal psovki. I ranije tijekom meča je ulazio u obračune.

Najbolji tenisač svijeta izgledao je neprepoznatljivo u prvom setu, a živnuo je tek nakon 'čarobne tablete'. Naime, tražio je liječničku pomoć nakon što je izgubio prvi set, a liječnici su mu dali tabletu koja je učinila svoje. Novak je zaigrao puno bolje u nastavku i na kraju slavio.

- Neki bi rekli da vam je možda bilo potrebno provocirati malo publiku da podignete nivo energije i igre. Što kažete na to - upitao ga je novinar nakon meča.

- Aha, znači vi smatrate da sam ja provocirao publiku, a ne ona mene? Što vi mislite, s vaše pozicije s tribina? Bilo je podjednako? Ne bih se uopće složio jer nisam baš ništa učinio da bih provocirao publiku. Ali tako to biva. Pariška je publika jako posebna, to su dobre riječi kako je opisati. Ali sve je to OK - odgvorio mu je Srbin.

Nakon meča je otkrio i kako ga je bolio trbuh i da se posljednjih dana muči sa želučanim problemima. No, ni to ga nije uspjelo pobijediti.

- U početku sam igrao odlično i dobro se osjećao. Energetski sam odjednom pao kada mi je oduzeo servis u prvom setu. Imam neki virus već nekoliko dana. Više provodim vremena u toaletu nego na terenu. Nije ugodno. Pronašao sam način da se izvučem iz ove situacije. Bio sam na rubu da izgubim, on je bio jako blizu pobjede - rekao je Đoković.