VIDEO Bijesni engleski navijači napustili stadion prije kraja. 'Ovo je sr... Southgate, odlazi!'

Engleska je uoči Eura u Njemačkoj slovila kao jedan od najvećih favorita za osvajanje. Sve dok nogom nisu kročili na travnjak i demonstrirali svoju igru koja je razočarala njihove navijače

Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, samo su neke od najvećih zvijezda, cijela reprezentacija vrijedi 1,5 milijardi eura, ali što to vrijedi kada nemaju izbornika koji će znati posložiti momčadi i uigrati ih. A to, što su pokazale dosadašnje utakmice, Gareth Southgate očito nije.

Euro 2024 - Round of 16 - England v Slovakia | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Igraju jako loše, ali Englezi su se provukli do četvrtfinala Eura. Bila je to grčevita borba protiv Slovačke koja je vodila do 95. minute i imala senzaciju u rukama, no onda se ukazao Jude Bellingham i škaricama donio produžetke. Već u 91. minuti Kane je apsolvirao plasman dalje. Ipak, bez obzira na izboreno četvrtfinale, igrači su izvedbama razočarali sve fanove, a neki engleski navijači napustili stadion u Gelsenkirchenu prije kraja utakmice u trenucima dok su Slovaci vodili.

- Ovo je sranje. Southgate odlazi, zar ne? Ide na odmor i igrači će pokupiti komadiće za dvije godine - rekao je jedan razočarani navijač.

On se već pomirio s porazom i bio je uvjeren kako će Southgate postati bivši, ali posao mu je spasio Bellingham i ostavio Engleze na turniru. Bez obzira na neuvjerljive predstave, četvrtfinale je tu. A ako osvoje naslov, za koji su i dalje jedni od najvećih favorita, nitko neće pričati o lošim igrama.

Euro 2024 - Round of 16 - England v Slovakia | Foto: Lee Smith/REUTERS

Engleska će 6. srpnja u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske koja je izbacila Talijane. Prije tri godine šokirali su Francuze u osmini finala i svaki put su blizu borbe za medalje, ali uvijek fali nešto. Na ovome prvenstvu igraju sjajno i tko zna, možda pripremaju novu senzaciju.