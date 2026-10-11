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PLES POBJEDNIKA

VIDEO Bio je najbolji strijelac HNL-a, sad srušio Riječane pa zaplesao u gaćama. Pogledajte

Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Makedonac igra odlično ove sezone u kojoj je zabio sedam golova, a najbolju sezonu imao je 2015./16. kad je u dresu Intera iz Zaprešića zabio 25 golova u HNL-u i bio prvi strijelac lige. Od tada je igrao za Palermo, Udinese i Ascoli, a u Koprivnicu je stigao 2024. godine. Pobjedu protiv Rijeke proslavio je plešući na stolu u svlačionici

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Slavlje u svlačionici VIDEO
Slavlje u svlačionici | Video: NK Slaven Belupo
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte zašto je Kek pobjesnio nakon utakmice. Evo kako je Slaven razbio Rijeku

U posljednjem susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici preokretom porazio Rijeku s 4-1 upisavši treću pobjedu sezone. Rijeka je povela golom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca u 7., no domaćin je okrenuo rezultat golovima Jona Mersinaja u 35., Lovre Banovca u 52. i dvama pogocima Ilije Nestorovskog u 69. i 74. minuti susreta. Slaven Belupo je do sada smo jednom u HNL-u pobijedio Rijeku s tri gola razlike, u travnju 2007. je slavio s 3-0.

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Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka VIDEO
Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Novi detalji kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza, požar u Metisu u Puli uzrokovala je kemijska reakcija u neodvojenom otpadu, država je počela rješavati odlagalište u Promini, Papa Lav mora na operaciju zbog čvora na plućima koja je nedavno otkrivena...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju... | Video: 24sata/Video
VIDEO: PREKRASAN POTEZ

Pero Bombardero kao Modrić. Pogledajte varaždinsku 'jogu bonito', preskočili su Dinamo

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 0-1 Trenutak genijalnosti Petra Bočkaja iz 40. minute, asistencija vanjskom stranom kopačke u stilu Luke Modrića, i realizacija Luke Mamića, donijele su narančastima iz baroknog grada pobjedu nad lokosima za preuzimanje drugog mjesta, dva boda ispred Dinama i jedan iza vodećeg Hajduka uoči gostovanja na Poljudu idući vikend.

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Sažetak Lokomotiva - Varaždin VIDEO
Sažetak Lokomotiva - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEOSAŽETAK S OPUS ARENE

MESSI, JESI TO TI? Pogledajte spektakularne golove Istre u preokretu protiv Osijeka 3-1

OSIJEK - ISTRA 1-3 "Zeleno-žuti" su pred 6012 gledatelja srušili "bijelo-plave" preokretom. Nakon što je Šimun Mikolčić u drugoj minuti zabio iz slobodnjaka, do poluvremena su gosti iz Pule izjednačili fenomenalnim volejem Antonija Maurića s 20 metara, a u nastavku su pogađali Nik Škafar-Žužić i Dukan Ahmeti, koji je prije gola nanizao petoricu domaćih igrača u stilu Lea Messija.

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Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 VIDEO
Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
POLICIJA OBJAVILA SNIMKU

VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti

Englez Luke Plumey (27), koji je lani snimljen kako tijekom policijske potjere vozi autocestom M56 brzinom od 256 km/h, u utorak je na Krunskom sudu u Chesteru osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetnu kaznu od godinu dana i zabranu vožnje na dvije godine. Na šokantnoj snimci zbog koje je završio na suđenju vidi se kako u svojem Audiju juri autocestom i provlači se kroz promet, a policija ga za to vrijeme progoni po zaustavnoj traci. Osim uvjetne zatvorske kazne i zabrane vožnje, Plumleyju je naloženo da položi produženi vozački ispit.

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Policijska potjera u Engleskoj VIDEO
Policijska potjera u Engleskoj | Video: 24sata/facebook

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