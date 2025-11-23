VIDEO Bivši 'vatreni' fantastično pogodio škaricama i podsjetio na Ronalda i Balea! Pogledajte

Panathinaikos je pobijedio Panserraikos 3-0 u gostima u 11. kolu grčkog prvenstva, a nevjerojatan gol zabio je Tin Jedvaj za 0-2.

Bivši hrvatski reprezentativac započeo je dvoboj na desnom beku, a u 60. minuti se našao u suparničkom kaznenom prostoru. Stigao je ubačaj Tetea s desne strane, a Jedvaj se vinuo u zrak i fantastičnim škaricama zabio za 0-2!

Majstoriju Jedvaja pogledajte OVDJE

Ovo je druga uzastopna utakmica u kojoj je Jedvaj strijelac, zabio je i PAOK-u 9. studenog. Podsjetimo, Jedvaj je u karijeri igrao za niz klubova među kojima je i Dinamo, a za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 26 puta i zabio dva gola. Sjetit ćete se, oba protiv Španjolske u Ligi nacija u pobjedi 3-2.