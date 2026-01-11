Tinu Jedvaju je ovo treći gol u osmom nastupu ove sezone, a prije ove utakmice zabio je PAOK-u i upravo Panserraikosu u prvoj utakmici ovih klubova
TREĆI GOL SEZONE
VIDEO Bivši 'vatreni' opet zabio gol! Pogledajte kako se snašao
Čitanje članka: < 1 min
Panathinaikos je pobijedio Panserraikos 3-0 u 16. kolu grčkog prvenstva, a Tin Jedvaj ponovno je zabio gol!
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prvi gol zabio je Đuričić već u četvrtoj minuti, na 2-0 je povisio Zaroury u 15. iz penala, a Jedvaj je u 39. postavio konačan rezultat. Ubacio mu je s boka Zaroury, a bivši hrvatski reprezentativac visoko je skočio i glavom neobranjivo pogodio.
Hrvatu je ovo treći gol u osmom nastupu ove sezone, a prije ove utakmice zabio je PAOK-u i upravo Panserraikosu u prvoj utakmici ovih klubova.
Panathinaikos je peti u prvenstvu s 25 bodova, dok je Panserraikos posljednji s pet bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku