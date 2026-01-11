Obavijesti

TREĆI GOL SEZONE

VIDEO Bivši 'vatreni' opet zabio gol! Pogledajte kako se snašao

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Tinu Jedvaju je ovo treći gol u osmom nastupu ove sezone, a prije ove utakmice zabio je PAOK-u i upravo Panserraikosu u prvoj utakmici ovih klubova

Panathinaikos je pobijedio Panserraikos 3-0 u 16. kolu grčkog prvenstva, a Tin Jedvaj ponovno je zabio gol! 

Prvi gol zabio je Đuričić već u četvrtoj minuti, na 2-0 je povisio Zaroury u 15. iz penala, a Jedvaj je u 39. postavio konačan rezultat. Ubacio mu je s boka Zaroury, a bivši hrvatski reprezentativac visoko je skočio i glavom neobranjivo pogodio. 

Gol Jedvaja pogledajte OVDJE

Hrvatu je ovo treći gol u osmom nastupu ove sezone, a prije ove utakmice zabio je PAOK-u i upravo Panserraikosu u prvoj utakmici ovih klubova. 

Panathinaikos je peti u prvenstvu s 25 bodova, dok je Panserraikos posljednji s pet bodova. 

