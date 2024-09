VIDEO Bizarno! NFL zvijezda prenosila je kako vodi ljubav: 'Ipak mi nisu hakirali mobitel'

Shannon Sharpe (56) legenda je američkog nogometa. Čak tri puta u karijeri osvojio je Super Bowl s Broncosima. Nije se skroz povukao, radi kao stručni komentator za NFL i usput uživa u plodovima dugogodišnje karijere.

Aktivan je i na društvenim mrežama, no netko bi mu trebao objasniti kako to funkcionira. Da to nije platforma za objavu sadržaja za odrasle. A jednog je nehotice objavio, sreća njegova što se ništa ne vidi.

Naime, Sharpe je na Instagramu uživo prenosio dok je bio usred ljubavnog čina s djevojkom Michele. Mobitel je pao na pod, a čuli su se uzdasi i stenjanje. Trajalo je to duže od minutu kada su on i njegova partnerica očito shvatili da je nekoliko tisuća ljudi upravo svjedočilo njihovom ljubavnom odnosu.

Smogao je snage pa se oglasio nakon sramote i objavio kako mu je mobitel hakiran, ali bilo je to samo gašenje požara. Shvatio je ubrzo da mu je malo tko povjerovao pa je priznao:

- To sam bio ja, jedan zdrav i aktivan muškarac. Bacio na telefon na krevet. Nisam znao da je uključeno snimanje. Morao sam nakon toga zvati svog agenta, ESPN. Morao sam priznati ipak da mi nije hakiran telefon. Potonuo sam nakon toga - kazao je Sharpe.