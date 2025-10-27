VIDEO Blamaža Dinama protiv zadnjeplasirane momčadi lige. Evo kako je Vukovar šokirao

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umirovljenici se vraćaju u škole. Slovenija zavijena u crno... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Nakon zdravstva, koje zbog manjka kadra liječnike već godinama mora povlačiti iz mirovine, sad se isto događa i u školama. Lani je u njima radilo 25 umirovljenika, sad ih je već devet puta više! Dvoje slovenskih ministara dalo je ostavku nakon ubojstva u Novom Mestu. Pronađen je i uhićen dvojac koji je iz Louvrea ukrao kraljevski nakit. U zagrebačkom Vrapču u nedjelju rano ujutro muškarac je usmrtio drugog muškarca, motivi su zasad nepoznati. Provjerili smo cijene na grobljima uoči Svih Svetih. Zagrebački ZOO svoje je stanare počastio jesenskom poslasticom - bundevama...

Kopiranje linka