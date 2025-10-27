VIDEO Blamaža Dinama protiv zadnjeplasirane momčadi lige. Evo kako je Vukovar šokirao
VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0. Nakon što su u četvrtak gostovali kod "fenjeraša" Europske lige Malmoa, nogometaše Dinama je u ponedjeljak čekalo i gostovanje kod posljednje momčadi hrvatskog prvenstva.U Švedskoj su tek u posljednjim sekundama susreta izvukli bod odigravši 1-1, dok su u Vinkovcima upisali poraz. Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.
