VIDEO Bogojević zabio tri gola bivšem klubu, Gorica razbila uspavane Riječane! Pogledajte

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada donosi nove energetske mjere. Evo što je sve u planu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Na početku smo najveće energetske krize koju ova generacija pamti, poručio je premijer Andrej Plenković, za početak idućeg tjedna najavljujući nove vladine energetske mjere. Cijene plina su već regulirane do listopada, Vlada planira još donijeti odluku o ugroženim kupcima energenata te razmotriti niz mjera za poljoprivrednike. Nastavnici i profesori, kulturnjaci, zaposleni u zdravstvu i brojnim drugim javnim službama izašli su na prosvjed u Zagrebu, traže veće plaće i pregovore o kolektivnim ugovorima. Vlada odgovara da su im plaće od 2016. porasle 100 posto Hrvatska je među sedam članica EU koje klize u autokraciju, pokazuje izvješće instituta u Göteborgu. Imamo naznake cenzure medija, smanjivanja slobode izražavanja i suzbijanja civilnog društva. Šest je godina od potresa u Zagrebu, obnovljeno je gotovo 40 tisuća stanova i kuća. Još tisuće zgrada u centru Zagreba i na Baniji čekaju obnovu...

