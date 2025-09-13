VIDEO Branič Istre iznenadio je komentatora: 'Nevjerojatan trenutak. Ovo još nisam vidio'

POTONUO BROD

VIDEO Titanic kod Omiša KRILA JASENICE Turistički brod se jučer odjednom počeo naginjati. Nekoliko ljudi koji su se nalazili na brodu u panici su iskakali s njega u more. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Policija je taj dio luke ogradila policijskom trakom, a na videu se može vidjeti kako se u potpunosti prevrnuo na bok.

