BIZARNA SITUACIJA
VIDEO Branič Istre iznenadio je komentatora: 'Nevjerojatan trenutak. Ovo još nisam vidio'
SLAVEN - ISTRA 2-1 "Farmaceuti" su pobijedili "zeleno-žute" u Koprivnici u prvoj utakmici šestog kola HNL-a. Bizaran trenutak dogodio se u nadoknadi prvog dijela, kad je stoperu Istre Villeu Koskiju ispala lopta prilikom izvođenja auta. "Uh... Ovo ćemo izvaditi, ovo je... Jedan nevjerojatan trenutak. Ovo, iskreno, nisam vidio dosad u HNL-u. Opa!", rekao je komentator MAXSporta Anđelko Kecman.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.