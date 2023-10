VIDEO Brekalo zabio prvi gol u sezoni u pobjedi nad Napolijem

U 8. kolu Serie A Fiorentina je došla do iznenađujuće pobjede nad Napolijem u gostima. Fiorentina je slavila 3-¸1, a do vodstva je došla nakon sjajnog gola Josipa Brekala. Bio je to njegov prvi gol u sezoni.

Nakon jednog ubačaja lopta se odbila u noge Josipu Brekalu koji se našao u mrtvom kutu. Brekalo je sjajno gurno kroz noge Mereta za vodstvo svoje momčadi.

Osimneh je krajem pvog poluvremena izjednačio, a Fiorentina je do pobjede došla u drugom poluvremenu golovima Bonaventure i Nicolasa Gonzaleza.