VIDEO Brighton demolirao neprepoznatljivi Liverpool!

Liverpool je prošle sezone bio u igri za četiri trofeja. Briljirali su u svim natjecanjima, Salah i Mane su bili nezaustavljivi. Redsi su bili na vrhuncu moći.

Ipak, od četiri moguća trofeja, u rukama su odnijeli dva. I to one koji ih nisu baš zadovoljili. U finalu Lige prvaka izgubili su od Real Madrida, a u Premier ligi bez naslova ostali u posljednjem kolu. Osvojili su FA Kup i Liga kup.

Očekivanja su bila velika uoči nove sezone, otišao je Mane, no došao Darwin Nunez. Ali kako to obično bude, nakon vrhunca dolazi - bolni pad. I to se Liverpoolu događa ove sezone.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Polovica je sezone, a Redsi su se praktički oprostili od naslova. Novu bolnu šamarčinu zadao im je Brighton koji ih je na svome terenu srušio 3-0 u 20. kolu Premier lige i preskočio na tablici.

Domaćini su bili opasniji i konkretniji cijelu utakmicu, dok Kloppova momčad apsolutno ništa nije napravila. I to najviše boli. Obrana Liverpoola plivala je kao srdele u Jadranskom moru. Bio je to raspad sistema, griješili su u predaji lopte, komično reagirali u nekim situacijama. U napadu su djelovali bezidejno, vrtjeli loptu okolo pa čekali inspiraciju pojedinca. Nisu je dočekali.

Brighton je šah mat napravio u sedam minuta drugog dijela. Nakon samo šest sekundi igre u nastavku, Matip je predao loptu Fergusonu, on je lijepo proigrao Mitomu, a ovaj iz prve proslijedio za Marcha koji je izbio sam pred Allisona. Loptu je bez problema pospremio u mrežu.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Gol pogledajte OVDJE

Isti igrač povisio je na 2-0 šest minuta kasnije. March je dobio loptu na lijevoj strani šesnaesterca, izbacio se na desnu nogu i fantastično pogodio donji desni kut uz samu stativu. Brazilski golman je tu bio nemoćan. Gol pogledajte OVDJE

Konačnih 3-0 postavio je Welbeck u 82. minuti nakon nove pogreške obrane gostiju. Da su domaćini iskoristili sve poklone, mogao je Alisson i više od tri puta po loptu u svoju mrežu.

Gol pogledajte OVDJE.

Kada je uz takvu obranu napad neprepoznatljiv, jednostavno gore od ovoga ne može. Salah nije ni sjena onog od prošle sezone, Oxhlade-Chamberlain u ovome trenutku ne bi imao mjesta ni u prvoj momčadi Brightona, a Gakpo je razočarao... Firmino, Nunez i Diaz su ozlijeđeni. Sve je očiglednije da im Mane fali kao voda uvenulom cvijeću.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Jürgen Klopp je prije šest godina došao u Liverpool. Stvorio je moćni stroj s kojim je osvojio Ligu prvaka i Premier ligu, no teško je ne primijetiti kako je očito došlo do zasićenja. Nije ovo ni sjena momčadi iz prethodnih sezona koja je letjela terenom, uništavala protivnike presingom i oduševljavala navijače atraktivnom igrom.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Ništa ne može trajati vječno. Svakoj eri dođe kraj i svaki ciklus ima svoj rok trajanja. Guardiolinoj u Barceloni, Zidaneovoj u Realu pa tako i Kloppovoj u Liverpoolu. Pitanje je ima li Nijemac još snage za podignuti momčad. I nije to samo kratkotrajna kriza. Redsi izgledaju blijedo od početka sezone uz povremene bljeskove.

Premier liga im curi, u FA Kupu su remizirali s Wolverhamptonom pa im slijedi revanš, a u osmini finala Lige prvaka igrat će protiv Real Madrida reprizu prošlosezonskog finala. Bit će ovo sezona za zaborav.

