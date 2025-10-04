Obavijesti

ČETVRTI U SEZONI

VIDEO Bruno Petković zabio gol za važnu pobjedu Kocaelispora!

2
Zagreb: Sandro Perković, Ademi, Petković i drugi održali konferenciju za medije u GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nalazi se na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca

Hrvatski nogometaš Bruno Petković postigao je novi pogodak u dresu turskog prvoligaša Kocaelispora koji je u osmom kolu turske Superlig ostvario premijernu pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac 01:25
Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Do ove subote Kocaelispor je bio posljednji na ljestvici s dva remija i pet poraza, ali je u aktualnom kolu kao domaćin svladao Eyupspor s minimalnih 1-0 i time se pomaknuo na 15. mjesto ljestvice.

Gol Petkovića pogledajte OVDJE

Igrač odluke bio je Petković koji je u 85. minuti bio miran i precizan kod udarca s bijele točke te je pogodio za tri boda svoje nove momčadi. Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nalazi se na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca.

