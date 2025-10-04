Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nalazi se na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca
VIDEO Bruno Petković zabio gol za važnu pobjedu Kocaelispora!
Hrvatski nogometaš Bruno Petković postigao je novi pogodak u dresu turskog prvoligaša Kocaelispora koji je u osmom kolu turske Superlig ostvario premijernu pobjedu.
Do ove subote Kocaelispor je bio posljednji na ljestvici s dva remija i pet poraza, ali je u aktualnom kolu kao domaćin svladao Eyupspor s minimalnih 1-0 i time se pomaknuo na 15. mjesto ljestvice.
Igrač odluke bio je Petković koji je u 85. minuti bio miran i precizan kod udarca s bijele točke te je pogodio za tri boda svoje nove momčadi. Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nalazi se na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca.
