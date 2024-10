VIDEO Čarobnjak Messi ušao u 58. minuti, zabio je hat-trick. Hrvat zabio 17. gol u sezoni...

Hat-trick Lionela Messija (37) odveo je Inter Miami do rekorda američke MLS lige po bodovima u jednoj sezoni nakon 6-2 pobjede nad New England Revolutionom u Fort Lauderdaleu.Unatoč tome što je ušao tek u 58. minuti, Messi je odmah asistirao za gol Benjamina Cremaschija, a potom zbio tri gola za uvjerljivu pobjedu Miamija, koji je do 40. minute gubio s 0-2.

Luis Suarez je postigao dva gola i dvije asistencije, a oba su pogotka stigla u razmaku od četiri minute u prvom poluvremenu.

I Messi i Suarez završili su svoje prve pune MLS sezone s po 20 golova. Messi je također imao 16 asistencija u svojih 19 utakmica regularne sezone, dok je Suarez upisao devet asistencija u 27 utakmica.

Miami je tako s 74 boda probio staru granicu od 73 boda, koju je postavila upravo momčad Revolutiona 2021, a klub s Floride je osvojio i pokal za prvaka regularne sezone. U doigravanju Miami čeka boljega iz dvoboja Montreala i Atlanta Uniteda.

Musa zabio 17 golova

U pobjedi Dallasa 2-1 protiv Sporting Cityja mrežu je ponovno zatresao povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa. Hrvat je zabio prvi gol Dallasa u 16. minuti na asistenciju Španjolca Asiera Illarramendija.

Musi je to bio 17. gol u 33 utakmice za Dallas. Izjednačen je s Alonsom Martinezom na 10. mjestu najboljih strijelaca lige i jedan je od najboljih debitanata u MLS-u ove sezone.