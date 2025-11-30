SAŽETAK LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1
VIDEO Činilo se kako će Rijeka konačno skočiti u top 4. Onda su ih lokosi šokirali ovim golom
LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1: U susretu 15. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva i Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Hrvatski prvak poveo je u manje od tri minute zahvaljujući golu Ante Mateja Jurića, ali je Aleks Stojaković u 76. minuti izjednačio. Najbolji igrač gostiju, Toni Fruk, igrao je tek 20 minuta.
