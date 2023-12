VIDEO Guardiola je na terenu podučavao Gvardiola, Man. City preokretom svladao Everton

U susretu 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Everton sa 3-1 preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu. Aktualni engleski prvak pobijedio je na Goodison Parku Everton upisao je tek drugu ligašku pobjedu u zadnjih sedam kola.

I ovog puta nije dobro krenulo za "građane". Everton je u 29. minuti iskoristio pogrešno dodavanje Rodrija i u nastavku akcije golom Jacka Harrisona stigao do prednosti. Domaćin je do poluvremena obranio vodstvo, no City je u nastavku ipak okrenuo rezultat.

Foto: MOLLY DARLINGTON

Vodeći gol Evertona pogledajte OVDJE.

Izjednačio je Phil Foden u 53. minuti lijepim udarcem sa 20-tak metara, a u 64. minuti je Julian Alvarez iz kaznenog udarca zabio za 2-1 nakon što je jedanaesterac skrivio Amadou Onana igravši rukom. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Bernardo Silva u 86. minuti. Portugalac je iskoristio veliku pogrešku domaćeg vratara Jordana Pickforda koji je loše ispucao loptu, a Silva rutinski pogodio u praznu mrežu.

Foto: LEE SMITH

Prvi gol Cityja pogledajte OVDJE, drugi OVDJE, a treći OVDJE.

Za goste su nastupili hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Gvardiol je ušao u igru u 43. minuti umjesto ozlijeđenog Johna Stonesa, dok je Kovačić dobio priliku od 65. minute umjesto Matheusa Nunesa.

Kamere su pak uhvatile trenera Pepa Guardiolu kako nakon utakmice nešto objašnjava Gvardiolu oko postavljanja na terenu...

Foto: MOLLY DARLINGTON

Chelsea je teškom mukom na Stamford Bridgeu slomio Crystal Palace slavivši sa 2-1. Bila je to druga pobjeda "Bluesa" u zadnjih pet kola, te već osmi uzastopni susret Palace bez pobjede. Zanimljivo, Mauricio Pochettino je na teren poslao momčad koja je imala prosjek od 23 godine i 21 dana, što je bila najmlađa momčad Chelsea u povijesti Premier lige, te osma najmlađa u povijesti natjecanja.

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Mihaila Mudrika, izjednačio je Michael Olise u posljednjim trenucima prvog dijela, a pobjedu momčadi Mauricija Pochettina donio je Noni Maduke iz kaznenog udarca u 89. minuti. Jedanaesterac je skrivio Eberechi Eze neopreznim startom upravo nad Madukeom.

Tri boda je dohvatio i Wolverhampton koji je na gostovanju deklasirao Brentford sa 4-1.

Susret su obilježile "lude" tri minute, od 13. do 16. kada su postignuta tri gola. Mario Lemina je u 13. minuti zabio za gostujućih 1-0, no samo minutu kasnije Hwang Hee-Chan je povećao prednost gostiju. Golijadu je nastavio Yoane Wissa smanjivši u 16. minuti na 1-2. Korak bliže pobjedi Wolverhampton je stigao u 28. minuti kada je Hee-Chan zabio svoju drugi gol na utakmici za 3-1, a pobjedu Wanderersa potvrdio je Jean-Ricner Bellegarde u 79. minuti za konačnih 4-1.

Chelsea je sada na 10. mjestu sa 25 bodova koliko ima i Wolverhampton na stepenici niže.

U četvrtak su na rasporedu posljednja dva susreta ovoga kola, sastaju se Brighton & Hove Albion i Tottenham, te Arsenal - West Ham United.

Vodi Liverpool sa 42 boda, Arsenal je drugi sa 40 bodova i susretom manje, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova. Manchester City je sada četvrti sa 37 bodova i utakmicom manje.