VIDEO Cleveland prosuo veliku prednost, Hezonja jako dobar u povratku! Jokić i Denver slabi

Košarkaši Philadelphije upisali su drugu pobjedu u drugom dvoboju nove sezone NBA lige, na domaćem su terenu pobijedili Cleveland 114-106. Philadelphia ima dvije pobjede na startu nove sezone, nakon premijernog slavlja kod prvaka New Yorka. Clevelandu je ovo bila prva utakmica u sezoni.

Pobjedu je Philadelphia upisala nakon velikog preokreta jer su gosti iz Clevelanda krajem druge četvrtine vodili s čak 29 poena razlike, bilo je 69-40. Veliki dio prednosti istopio se u trećoj dionici, a potpuni je preokret Philadelphia napravila u zadnjoj četvrtini.

Mario Hezonja 10 PTS (5-13 FG), 3 REB, 2 AST, 2 STL, 1 BLK, 0 TO in 19 minutes vs. Sixers Made some tough buckets in his Cavs debut https://t.co/EVoqqMDpiC — Role Player Performances (@BenchHighlights) October 23, 2026

Tyrese Maxey je bio prvi strijelac Philadelphije s 32 poena čemu je dodao i šest asistencija. Joel Embiid je postigao 24 poena uz sedam skokova, a Jaylen Brown 21 poen uz osam skokova i četiri asistencije.

Ova je utakmica bila i službeni povratak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje u NBA ligu. Hezonja je za Cleveland odigrao 18 i pol minuta te je postigao 10 koševa uz tri skoka, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Iz igre je Hezonja gađao 5-13 uz 0-5 za tri poena. Najbolji je igrač Clevelanda bio Donovan Mitchell s 32 poena i 10 skokova.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

U drugom susretu večeri Oklahoma City Thunder svladao je Denver Nuggetse 96-84. Najbolji kod Thundera bio je Jalen Williams s 21 košem, a MVP - Shai Gilgeous Alexander zabio je 17. Nikola Jokić nije imao najbolju večer za Denver. Zabio je 13 koševa uz samo 26 posto šuta iz igre. Dodao je tome sedam skokova i pet asistencija. Thunderu je ovo druga pobjeda na startu nove sezone.