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NBA NOĆ

VIDEO Cleveland prosuo veliku prednost, Hezonja jako dobar u povratku! Jokić i Denver slabi

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
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VIDEO Cleveland prosuo veliku prednost, Hezonja jako dobar u povratku! Jokić i Denver slabi
Foto: Bill Streicher
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Philadelphia je nevjerojatnim preokretom s -29 šokirala Cleveland i slavila 114-106! Hezonja se vratio u NBA s 10 poena, a Maxey je eksplodirao s 32

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Košarkaši Philadelphije upisali su drugu pobjedu u drugom dvoboju nove sezone NBA lige, na domaćem su terenu pobijedili Cleveland 114-106. Philadelphia ima dvije pobjede na startu nove sezone, nakon premijernog slavlja kod prvaka New Yorka. Clevelandu je ovo bila prva utakmica u sezoni.

Pobjedu je Philadelphia upisala nakon velikog preokreta jer su gosti iz Clevelanda krajem druge četvrtine vodili s čak 29 poena razlike, bilo je 69-40. Veliki dio prednosti istopio se u trećoj dionici, a potpuni je preokret Philadelphia napravila u zadnjoj četvrtini.

Tyrese Maxey je bio prvi strijelac Philadelphije s 32 poena čemu je dodao i šest asistencija. Joel Embiid je postigao 24 poena uz sedam skokova, a Jaylen Brown 21 poen uz osam skokova i četiri asistencije.

Ova je utakmica bila i službeni povratak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje u NBA ligu. Hezonja je za Cleveland odigrao 18 i pol minuta te je postigao 10 koševa uz tri skoka, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i jednu blokadu. Iz igre je Hezonja gađao 5-13 uz 0-5 za tri poena. Najbolji je igrač Clevelanda bio Donovan Mitchell s 32 poena i 10 skokova.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

U drugom susretu večeri Oklahoma City Thunder svladao je Denver Nuggetse 96-84. Najbolji kod Thundera bio je Jalen Williams s 21 košem, a MVP - Shai Gilgeous Alexander zabio je 17. Nikola Jokić nije imao najbolju večer za Denver. Zabio je 13 koševa uz samo 26 posto šuta iz igre. Dodao je tome sedam skokova i pet asistencija. Thunderu je ovo druga pobjeda na startu nove sezone.

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