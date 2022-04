VIDEO Liga prvaka sve dalje: CR7 opet spasio očajni United

U nominalno 37. kolu Premiershipa na Old Traffordu odigran je derbi između Manchester Uniteda i Chelseaja, koji je završio remijem 1-1.

'Crveni vragovi' ponovno nisu uspjeli ostvariti pobjedu i odnijeti sva tri boda, odnosno još su se više udaljili od zone Lige prvaka. Imao je United samo šest udaraca prema golu Mendyja, od čega tri u okvir. Chelsea je, s druge strane, imao 21 udarac, od čega šest u okvir.

Aktualni europski prvak poveo je na isteku 60. minute kada je Marcos Alonso zabio na asistenciju Kaija Havertza, no samo dvije minute kasnije Cristiano Ronaldo zabija na odličnu asistenciju Nemanje Matića.

Pogledajte golove s utakmice ovdje

Mnogi ga kritiziraju ove sezone i to je jednostavno zato što su od njega navikli na još bolje. No činjenice ukazuju da je CR7 danas zabio 17. gol u Premiershipu ove sezone kojime drži treće mjesto ljestvice najboljih strijelaca. Na vrhu je Salah sa 22 (13 asistencija), a bolji od Ronalda je i Son, koji uz to ima i šest asistencija naspram tri Portugalčeve. To znači da je Ronaldo izravno sudjelovao kod 20 od 55 (0,36) golova koliko je United postigao ove sezone.

Ipak, mala je to utjeha za Portugalca koji želi samo najbolje, Europska liga njega neće zadovoljiti, a ni ona nije sigurna jer sedmi West Ham ima samo tri boda manje, uz utakmicu više za odigrati.

Najčitaniji članci