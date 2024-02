VIDEO Cro Copova poruka Deliji i prvaku UFC-a: 'Molite Boga da vam ja ne dođem u Manchester'

Još u vrijeme Pridea se legendarni hrvatski borac Mirko 'Cro Cop' Filipović znao dobro našaliti pa je tad smjestio kanadskom novinaru Mauru Ranallu koji se uplašio i ispričavao pa sve do antologijskih scena iz Mjenjačnice gdje je 'prevario' cijelu produkcijsku ekipu. Nastavilo se to i sa Stipom Drvišem te mnogim tzv. prankovima, a neke njegove izjave u Podcast Inkubatoru postale su kultne.

Na to je sve 'nadogradio' još jedan video, a ovaj se put dotaknuo borca iz svog tima Ante Delije (33, 24-5) te UFC-ovog teškaškog prvaka Toma Aspinalla (30, 14-3) koji treniraju zajedno u Manchesteru. Bila je to 'prijeteća poruka', a odmah je to 'primio na znanje' Englez.

- Tom Aspinall i Ante Delija, molite Boga da vam ja ne dođem u Manchester i pokažem nekoliko trikova. U redu? - objasnio je Mirko namrštenog lica te je u zraku držao 'prijeteći' kažiprst pa zaključio:

- Na vrhu može biti samo jedan - namignuo je zatim Mirko i nasmijao se, a ubrzo se javio i UFC-ov prvak:

- Deliju i mene upozorio je veliki šef - prihvatio je Aspinall šalu uz GIF Homera Simpsona koji 'nestaje'.