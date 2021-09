Francisco Barrio Croata (32) sredio je Vasu Bakočevića (32) u supermeču polufinalne večeri druge sezone FNC Armagedona na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku giljotinom nakon samo jedne minute.

POGLEDAJTE MEČ: Croata vs. Vaso

- Znate, ja se nisam borio sedam godina. Moj sparing partner me nokautirao i sad svaki dan treniramo zajedno. Kad sam se odlučio vratiti, Vaso je odmah stavio na Instagram sliku kako me moj sparing partner i prijatelj nokautirao. I toga dana rekao sam da ću ga pobijediti. Nitko nije vjerovao u mene, sad svi vjeruju - rekao je hrvatski MMA borac i odmah otkrio što slijedi:

- Gle, ja sam znao da je Vaso opasan protivnik. Ima dobrog trenera Savu koji će mi biti sljedeći protivnik.

Vaso je već nakon pola minute ozlijedio koljeno promašivši low kick i bilo je pitanje vremena kad će Croata završiti meč.

Savo Lazić (32) bi, dakle, mogao idući s njim u kavez nakon što je izgubio u zadnja dva nastupa u KSW-u. A on se odmah i prihvatio mikrofona.

- Ništa, ljudi. Zasluženo je pobijedio Francisco, ja mu čestitam. Gle vamo, majmune šuti dok pričam... Slušaj ovo. Ovo je sport i ne zaboravite da je ovo sport. Znači, ovo nije sranje neko drugo. Mi smo svi ovdje zajedno patili i usrali su nas ovdje. Znači, ja sam čestitao čovjeku, pošteno je pobijedio. Sljedeći meč je sa mnom. Normalno, ako Forgieju bude bilo u interesu - rekao je Lazić.

Croata je odmah doskočio zatraživši preuzimanje njegove dvorane.

- Pobijedio sam Aleksandra Jankovića, pobijedio sam Vasu. Ako tebe pobijedim, daš mi udio u Fight Companyju.

- Ako pobijedi Panchi mene, može doći i održati trening u Fight Companyju. Jesmo se dogovorili? Vi ste svi svjedoci toga. Jel može tako - pitao je publiku.

- Ej, 10 posto članarine - uzvratio je Croata.

- A ne može 10 posto članarine. Brate, što ću ja jesti...

- Ali ako te pobijedim, uništio sam ti Fight Company.

- Pa ja sam borac...

A onda je Barrio zaključio:

- Ja sam se borio, on se smijao da ga koljeno boli na konferenciji. Ja sam se na zadnjem meču u KSW-u borio, a 20 dana prije, kad sam saznao da se borim, pukli su mi ligamenti. Mi smo šutjeli i odradio sam meč u KSW-u sa slomljenom nogom (pobijedio je Bartlomieja Koperu, op.a.). Zato, da se to meni dogodilo tu, ne bih se bacio na pod i ne bih tapkao. Ja se borim do kraja!