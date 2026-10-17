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PAO BETIS

VIDEO Čudesna Barca ne misli stati! Yamal i Olmo briljirali

Piše HINA,
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VIDEO Čudesna Barca ne misli stati! Yamal i Olmo briljirali
Foto: Marcelo del Pozo
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Barcelona pregazila Betis 5-2 i ostala savršena u La Ligi, a Yamal opet oduševio golčinom

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Nakon devet kola španjolske La Lige nogometaši Barcelone imaju svih devet pobjeda, ove su subote u Sevilli svladali Betis s 5-2. Barcelona na svom kontu ima maksimalnih 27 bodova. Drugi madridski Atletico ima 22, treći je Betis s 19, dok je Real Madrid na 18 bodova, uz utakmicu manje.

Barcelona je povela u 10. minuti, novom majstorijom Lamine Yamala, koji je s mjesta savršeno pogodio s vrha šesnaesterca suprotni kut.

Golove pogledajte OVDJE.

Betis u većini utakmice nije ustuknuo pred španjolskim prvakom te je do izjednačenja došao u 27. minuti kada je iz blizine glavom pogodio Gomez. Na vrlo sličan način Barcelona je vratila vodstvo, a strijelac je bio Rodri u 41. minuti.

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Samo dvije minute kasnije dogodila se erupcija oduševljenja na stadionu jer je nevjerojatan pogodak postigao Lo Celso koji je s 20 metara potegnuo iz okreta volej lijevom nogom i pogodio za 2-2. No, sjajan gol je poništen zbog igranja rukom na početku akcije.

Barcelona je povećala vodstvo u 51. minuti pogotkom Gabriela Jesusa, a novi povratak Betis je učinio tek dvije minute kasnije. Ezzalzouli je bio strijelac za 2-3, ali odmah potom domaćin je prizemljen. Uslijedilo je naguravanje brojnih igrača, a nakon svega je pocrvenio igrač Betisa Bernal.

S igračem više Barcelona je do kraja lako zaključila utakmicu. Prvo je Garcia povećao na 4-2 u 62. minuti, dok je Dani Olmo lijepo s vrha šesnaesterca pogodio za konačnih 5-2 u 81. minuti.

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Komentari 2
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