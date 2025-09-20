Obavijesti

'KRALJEVI' STOPOSTOTNI

VIDEO Čudesna golčina Militaa, zabio i Mbappe u pobjedi Reala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Isabel Infantes

Real Madrid je potvrdio prvo mjesto na ljestvici, dok je Espanyol nakon tri pobjede i jednog remija upisao premijerni poraz u sezoni

Nogometaši madridskog Reala i dalje su savršeni na startu nove sezone španjolske La Lige, u petom kolu su upisali i petu pobjedu, na domaćem terenu su svladali Espanyol 2-0.

Real Madrid je potvrdio prvo mjesto na ljestvici, dok je Espanyol nakon tri pobjede i jednog remija upisao premijerni poraz u sezoni.

Real je s dva dalekometna udarca slomio katalonskog suparnika, a posebno je lijep bio prvi pogodak. Tada je Eder Militao s više od 30 metara strahovito potegnuo i pogodio pod gredu za 1-0. U 47. minuti s 25 metara je pucao Kylian Mbappe, pogodio za 2-0 i potvrdu pobjede svoje momčadi.

Nakon dulje stanke na terene se vratio Jude Bellingham, jaka Realova karika.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

U petom kolu nogometaši Levantea su ostvarili premijernu pobjedu, u gostima su pobijedili Gironu s uvjerljivih 4-0. Ničemu posebnom nije se mogla niti nadati Girona ove subote jer je kraj utakmice dočekala s devetoricom igrača. Nakon samo pola sata igre Witsel je dobio dva žuta kartona, dok je Girona ostala s devetoricom u 47. minuti kada je pocrvenio Reis.

Sve je to Levante lakoćom iskoristio za dolazak do tri boda. U 43. minuti za 1-0 je strijelac bio Etta Eyong. U 49. je Alvarez pogodio iz slobodnog udarca za 2-0, dok je u 70. minuti Ivan Romero povećao na 3-0. Sve je zaključeno kada je Koyalipou u 92. zabio za 4-0. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj put je ostao na klupi za pričuve Girone, branio je Gazzaniga. Girona je ostala posljednja na ljestvici.

