Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 15 sati na Poljudu u Splitu igra utakmicu odluke s reprezentacijom Rusije. Samo pobjeda Hrvatskoj igra za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Pred novinare su izašli od 14.15 na presicu izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić te primarijus dr. Julije Meštrović, ravnatelj splitskog KBC-a.

'Rusi me uopće nisu iznenadili'

Ruski izbornik kazao je u najavi utakmice da se Hrvatska njih možda malo i pribojava.

- Ovo je sport, ovo je nogomet. Nitko se nikoga ne treba bojati. Vidjet ćemo sve sutra, teren je jedino mjerilo - rekao je kapetan hrvatske reprezentacije Modrić pa dodao:

- Jesmo li iznenađeni njihovom igrom u kvalifikacijama? Kažem, ne bojimo se, mislim da smo pred našim navijačima favoriti, ali, dakako, treba to demonstrirati na terenu.

Osvrnuo se veznjak Reala na pripremu utakmice s Rusijom.

- Vidjet ćemo na koji način će Rusija igrati. Mi moramo biti strpljivi od početka, ali isto tako se u svakom duelu mora osjetiti da znamo što želimo, da budemo čvrsti i agresivni. Ako će igrati zatvoreno, moramo igrati brzo, to će biti jako važno. Poznajem skoro sve ruske igrače. Imaju jako dobru ekipu, puno mladih i talentiranih igrača, ali ne bih nikoga posebno izdvajao - pojasnio je Modrić.

'Ovo je najvažnija utakmica nakon SP-a 2018.'

Pitali su ruski novinari Modrića za "prokletstvo Poljuda", aludirajući na slabije igre "vatrenih" kroz povijest na tom stadionu.

- Neće to igrati ulogu, pa na zadnje poljudske utakmice u kvalifikacijama razbili smo Mađarsku i Sloveniju - dodao je Modrić.

Sjećate li se neke važnije utakmice Hrvatske od ove, pitali smo Modrića.

- Zaista je teško sjetiti se neke. Možda prva pod Dalićem protiv Ukrajine. Od SP-a, ovo je najvažnija utakmica reprezentacije. Spremni smo za nju, jedva čekamo istrčati na Poljud. Što ako ne prođemo? To je nogomet, u nogometu je sve moguće...

Ne iznenađuju ga previše dobre igre ruske reprezentacije.

- Kad je izašao ždrijeb kvalifikacija za SP, znali smo da će Rusija biti glavni konkurent. Nije mi iznenađenje da su ovako dobri, uostalom, prvi su na tablici. No, sutra je druga utakmica i sve do sad pada u vodu. Sutra je finale i za nas i za njih i sve drugo se zaboravlja. Mi smo favoriti pred našim navijačima.

'Imamo sjajnu budućnost'

Kakva je atmosfera u reprezentaciji?

- Samo smo u hotelu, ne idemo nigdje. Svatko je u svojem filmu, razgovaramo i čekamo utakmicu. Najbitnije je ostati miran Atmosfera je super kad se pobjeđuje. Imamo puno mladih igrača i to me veseli. Neki su već postali nositelji reprezentacije, neki su na dobrom putu da to postanu. Uopće se ne bojim za Hrvatsku, imamo sjajnu budućnost - rekao je Luka pa dodao:

- Puno nam znači poljudska atmosfera. Sjećam se kako sam se naježio na zagrijavanju uoči utakmice s Mađarskom u kvalifikacijama za Euro. Bit će u utakmici sigurno teških trenutaka i trebat će nam pomoć s tribina.

Što ako krene po krivu?

- Mi smo spremni na sve, ali nešto se pita i protivnika. Ponavljam, favoriti smo na Poljudu i bilo bi idealno da se sutra plasiramo na Svjetsko prvenstvo - podvukao je Modrić.

'Vlašić je u puno boljem stanju'

Riječ je dobio i izbornik Dalić.

- Ruse respektiramo, pobijedili su u pet utakmica. Novi izbornik Karpin napravio je sjajan posao. Međutim, igramo na Poljudu i očekujem od momčadi da odgovori na pravi način - rekao je Dalić pa dodao:

- Morate znati da je Karpin kao igrač bio ofenzivac. Rusija sad igra bitno drugačije nego protiv nas na SP-u i to je dobitak za njih. Promijenio je i neke igrače. Kažu da je napad najbolja obrana i s tim se slažem, ali oni će igrati onoliko koliko im mi dopustimo. Ono u Moskvi (remi 0-0, op. a.) je bilo više igranje na nulu i s naše i s njihove strane, a sutra je druga priča. To je finale

Dalić je posebno apostrofirao nekoliko ruskih nogometaša.

- Da, ubacio je Karpin par mladih igrača, ali okosnica reprezentacije ostala je ista. U obrani je to Džikija, u veznome redu Golovin, a u napadu Smolov.

Ruske novinare zanimalo je u kakvom je stanju Nikola Vlašić, bivša uzdanica moskovskog CSKA, a danas West Hama. Vlašić je na jednom treningu West Hama dobio udarac u glavu pa je morao propustiti nekoliko utakmica.

- Svi igrači su mi na dispoziciji, svi su zdravi. Nikola je na ovo okupljanje došao u puno boljem stanju nego na prošlo.

'Sastav neću puno mijenjati'

Matematika je jasna. Protiv Rusije Hrvatskoj igraju samo tri boda. Hoćete li nešto mijenjati u postavkama igre, pitali smo Dalića.

- Nećemo puno mijenjati puno, sigurno. Možda neke sitne detalje u postavi, ali tko god izađe, ja mu vjerujem. Svi igrači su na dobrom nivou. Koga god stavim, neću pogriješiti - uvjerava izbornik.

Zanimalo je Ruse i je li Dalić pronašao nekog insajdera za njihovu reprezentaciju. Ipak u stožeru i strukturama HNS-a ima igrače koji su ostavili trag u ruskom prvenstvu poput Pletikose, Ćorluke, Olića.

- Nisam imao insajdera za njih. Nema tu tajni. Sigurno će se vratiti Džikija i Barinov u odnosu na utakmicu s Ciprom. Igrat će 4-3-3, moj pomoćnik Ladić gledao ih je u zadnje tri utakmice. Znamo sve, ali moramo to pokazati i na terenu - rekao je Dalić pa nastavio:

- Znam da izbornik Karpin ima dvojbu na desnom krilu, bira između Mirančuka i Mostovoja. Mislim da će u sastav izbornik Karpin ubaciti tri zadnja vezna igrača, da zaustave našu jaku sredinu.