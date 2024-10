VIDEO Dalićev golman nije trenirao, Kovačića i dalje nema. Pogledajte kadrove s treninga

LEDI KRV U ŽILAMA

VIDEO Francuz brzinom od 106 km/h skočio sa stijene visoke 44 metra i oborio rekord ŠPANJOLSKA - Francuz Come Girardot (22) došao je do svjetskog rekorda nakon zapanjujućeg skoka sa španjolske litice visoke 44 metra. Riječ je o posebnoj disciplini skakanja u vodu, death diving. Skakači tijelo postavljaju u vodoravni X-položaj i tik prije no što dotaknu površinu vode, saviju se kako ne bi pali na trbuh. Francuz se spuštao oko tri sekunde, brzinom od 106 kilometara na sat.

Girardot iz Francuske postavlja svjetski rekord skakanju