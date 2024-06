VIDEO Del Piero u Zadru: 'Volim Hrvate i hrvatsku kulturu! Luka? Zbog jedne mu se stvari divim'

Gospodin u kopačkama, čarobnjak na terenu, veliki prijatelj Hrvatske. Alessandro Del Piero (49), legendarni talijanski nogometni reprezentativac, drugi put u tri godine došao je u Petrčane, ovaj put kao gost Sunset Sports Media festivala u organizaciji CBS-ova producenta Petea Radovicha i bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca Damjana Rudeža.

Alex je u polusatnom razgovoru s hrvatskim novinarima biranim riječima govorio o "vatrenima" i očekivanjima uoči Eura, a posebno o Luki Modriću (38) koji ga ne prestaje oduševljavati.

POGLEDAJTE VIDEO: Del Piero u Zadru

Pokretanje videa... 01:00 Alessandro Del Piero u Zadru | Video: Josip Tolić/24sata

- Hrvatska ima nevjerojatne talente, i igrače i trenere, i kemiju u momčadi koja je jako važna. Zbog toga se može držati na tako visokom nivou. Što očekivati od Italije? Svašta, haha. Propustili smo dva SP-a i osvojili Euro. Imali smo puno uspona i padova, nedavno je i U-17 reprezentacija postala prvak Europe. Imamo puno talenata i iskusnih igrača koji imaju veliku odgovornost prema mlađima. Nadam se da mogu odigrati dobro, bez pritiska i proći grupnu fazu - kazao je Del Piero za RTL.

Kako komentirate Modrića?

- Osvojio je šest Liga prvaka zadnjih godina. On je vođa, kvalitetan igrač, čarobnjak, a kod njega mi se najviše sviđa njegov mozak. Ovo bi mu mogao biti posljednji ples, želim mu da završi karijeru na visokom nivou. Da uživa na terenu - istaknuo je legendarni juventusova i dodao:

- Modrić mi ne izgleda starije nego prije dvije godine. Kad igra, uvijek je oštrouman, um mu ne stari. Očekujem sjajan turnir od njega i ne znam kakvim ga riječima opisati. Izvanredan je i čudesan. Užitak je gledati ga kako igra. Modrić ne izgleda najstarije s obzirom na to kako igra. To je jedna od njegovih ljepota. Izvanredan je zbog puno razloga, kako vodi loptu i utakmicu, kako se smiješi, to je prekrasno, pogotovo u reprezentaciji gdje je postigao sjajne stvari. Bit će teško bilo kome tko bude igrao protiv Hrvatske.

Kako biste usporedili svoju generaciju s prijelaza jednog na drugo stoljeće i današnju?

- To su kao dva različita sporta. Vremena se mijenjaju, danas su djeca jača i brža nego prije, a tu dolazi i do problema i stvari koje ih ometaju. Sad se zbog društvenih mreža pojavljuju 100 puta češće u javnosti.

Foto: Josip Tolić/24sata

A kako vam je u Lijepoj Našoj?

- I prošli put kad sam bio u Hrvatskoj također je bilo lijepo vrijeme, to mi se sviđa. Volim ovu kulturu, ove ljude. Mentalitet je sličan ljudima iz mog kraja, sjeveroistočne Italije. Hvala organizaciji ovog festivala i Peteu Radovichu na pozivu ovdje, sjajno je biti ovdje i razmijeniti riječi s ljudima iz raznih područja.

Ne zna što njegova Italija može pružiti u Njemačkoj, ali misli da je na putu oporavka i ponavljanja novog velikog rezultata nakon osvajanja prošlog Eura.

- Hrvatska je napravila sjajan posao zadnjih godina, ima kvalitetne igrače na svim pozicijama. Na velikim natjecanjima ima dobru kemiju, a to je najvažnije. Ali ne mislim da je Hrvatskoj ni bilo kome drugome ugodno kad zna da je s druge strane Italija. Nismo imali najboljih deset godina, nikad ne znate što će se dogoditi. Sad se mučimo, propustiti dva mundijala, to nam se nikad nije dogodilo i to je bila katastrofa. A onda osvojimo Euro, baš čudno. Vidim to kao put sazrijevanja, imali smo puno dobrih igrača i kvalitetnih generacija. Bili smo dolje, a sad se opet uzdižemo - rekao je Del Piero za Novu TV.

Foto: Josip Tolić/24sata

'Remi i prolazimo dalje jedni i drugi'

Tko će osvojiti Euro?

- Puno momčadi može podignuti trofej, jedna od njih je Francuska zbog puno razloga. Ima puno kvalitetnih igrača, nevjerojatni su, ali na velikim turnirima ne radi se samo o kvaliteti, nego o trudu cijele momčadi. Prognoza skupine? Nadam se da ćemo proći jedni i drugi, teška je skupina. Čak i kad ne igrate protiv momčadi bogate povijesti, to nema veze. Sad se nivo toliko podigao i sličan je kod svih reprezentacija. Bit će teško svima, nadam se da ćemo proći dalje i pružiti najbolje - poručio je za HTV.

Rezultat utakmice Hrvatska - Italija 24. lipnja u Leipzigu, zadnje kolo grupne faze?

- Nadam se da će biti dobar remi, 3-3, s puno golova, i da će taj rezultat jedne i druge pogurati u drugi krug - zaključio je Del Piero.

Kako Del Piero komentira mlade hrvatske talente i igre Joška Gvardiola, otkaz bivšeg suigrača Igora Tudora u Laziju, kako je Toni Kukoč obilježio njegovu mladost i koji su mu idući planovi u životu pročitajte na portalu 24sata u drugom dijelu intervjua u petak ujutro.