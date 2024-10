VIDEO Delije ušle na utakmicu Lige prvaka unatoč zabrani. Ovako su reagirali zaštitari

Talijanske vlasti uplašile su se invazije navijača Crvene zvezde pa zbog velikog sigurnosnog rizika i straha od potencijalnih nereda, kako su se izjasnili, zabranili su njihovo gostovanje kod Intera i Milana.

Ipak, bez obzira na zabranu, navijači srpskog prvaka pojavili su se u Milanu na utakmici Intera i Crvene zvezde (4-0). Prvo su u ponedjeljak došli pred klupskim hotelom pa postrojili igrače i govorom ih pokušali motivirati za utakmicu. A onda je njih stotinjak nekako uspjelo ući na utakmicu.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Kada su ušli na Giuseppe Meazzu, glasnim pjevanjem dali su do znanja da su i oni tu. Izazvalo je to negodovanje navijača Intera, a kako ne bi došlo do sukoba, zaštitari su okružili Delije i tako ih pazili cijelu utakmicu kako bi sve prošlo bez eskalacija.

Video pogledajte OVDJE

Organizatori su napravili propust u pripremi utakmice jer gostujući navijači uspjeli su nekako dograbiti se ulaznica. Crvena zvezda se još uoči utakmice oglasila:

- Crvena zvezda apelira na sve navijače da ne putuju na istaknute mečeve jer ulaz neće biti dozvoljen, kao ni okupljanje. Odluka važi za navijače koji žive u Srbiji, ali i svim ostalim europskim zemljama. Talijanska policija je zabranila prodaju karata za bilo koju tribinu. Za kupovinu ulaznice je neophodna putovnica, a potom ime i prezime na karti i putovnici moraju biti identični prilikom ulaska na stadion. Crvena zvezda napominje da je ovo odluka na koju klub nije mogao utjecati te još jednom apelira na zvezdaše da je ispoštuju - pisalo je u priopćenju.

Foto: Antonio Ahel

Ipak, prisustvo gostujućih navijača nije previše pomoglo srpskom prvaku koji je teško nastradao (4-0) te tako zabilježio i drugi poraz u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka. U prvom kolu bolja je bila Benfica (2-1).