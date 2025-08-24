SLAVLJE NA MAKSIMIRU
VIDEO Delirij na sjevernoj tribini nakon još jedne pobjede plavih. Evo kako slave igrači i Boysi!
DINAMO - ISTRA 3-0 'Modri' su uvjerljivo pobijedili Istru s 3-0 u četvrtom kolu HNL-a. Beljo je načeo Istru u 5. minuti, a pridružili su mu se Gonzalo Villar prekrasnim golom za 2-0 te Kulenović koji je u 90. minuti stavio točku na i još jedne pobjede plave momčadi. Nakon utakmice igrači su tradicionalno otišli pred Bad Blue Boyse i s njima glasno proslavili tri boda i nastavak nepobjedivog niza