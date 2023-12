VIDEO Derbiji koji su obilježili prvi dio HNL-a: Ovo su najbolji okršaji u prvenstvu do sada

Iza nas je još jedna sjajna polusezona Hrvatske nogometne lige, koja je pružila obilje akcije, sjajnih golova, često i iznadprosječno efikasnih utakmica, a nakon koje poslije dugo vremena stanje na vrhu nešto drugačije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je prvi put u 19 godina uzeo titulu jesenskog prvaka i drugi dio prvenstva dočekao kao vodeća momčad. Splićani imaju puno razloga za slavlje, ali i brigu jer Dinamo diše za vratom. Aktualni prvak zaostaje sedam bodova s tim da ima dvije utakmice manje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rijeka ne posustaje i trenutno je druga iza Hajduka s utakmicom manje. Riječani bi vrlo lako u konačnici mogli zapapriti i jednima i drugima te ponoviti famoznu 2017. kada je pod Matjažom Kekom osvojila jedini naslov.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osijek je imao slabiji ulazak u sezonu pa su uslijedile rošade na klupi. Ako ga netko može vratiti na pobjedničke staze onda je to Zoran Zekić. 'Bijelo-plavi' su u ovom trenutku daleko od samog vrha, no prvenstvo je dugo i svašta se može dogoditi do kraja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Upravo su neki okršaji 'velike četvorke' hrvatskog nogometa obilježile prvi dio sezone, a mi vam donosimo deset najboljih derbija proteklih pet mjeseci.

Top 10 derbija do sada:

1. kolo: Dinamo - Hajduk 1-2 (21. srpnja)

Pokretanje videa ... Dinamo - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

2. kolo: Hajduk - Rijeka 1-0 (30. srpnja)

Pokretanje videa ... Hajduk - Rijeka 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

6. kolo: Dinamo - Rijeka 2-1 (27. kolovoza)

Pokretanje videa ... Dinamo - Rijeka 2-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

7. kolo: Osijek - Dinamo 2-3 (3. rujna)

Pokretanje videa ... Osijek - Dinamo 2-3 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

8. kolo: Rijeka - Osijek 2-1 (16. rujna)

Pokretanje videa ... Rijeka - Osijek 2-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

10. kolo: Hajduk - Dinamo 1-0 (1. listopada)

Pokretanje videa ... sažetak utakmice dinamo hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

11. kolo: Rijeka - Hajduk 1-0 (7. listopada)

Pokretanje videa ... Rijeka Hajduk | Video: 24sata/MAXSport

12. kolo: Hajduk - Osijek 0-2 (22. listopada)

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice 12. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Osijeka (0:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

15. kolo: Rijeka - Dinamo 2-2 (12. studenog)

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice 15. kola Hrvatske Super Sport lige između Rijeke i Dinama (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

16. kolo: Dinamo - Osijek 2-1 (25. studenog)

Pokretanje videa ... sažetak dinamo osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tablica HNL-a: