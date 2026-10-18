POGLEDAJTE SAŽETAK
VIDEO Dinamo je u Koprivnici demolirao Slaven! Nemilosrdni Beljo nastavio je nemilo 'trpati'
Dinamo je u 10. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 5-1 u Koprivnici. Dani Rodriguez načeo je domaćine u 16., a Dion Drena Beljo s dva gola, u 31. i 41. minuti, odveo je Zagrepčane na 3-0. Mersinaj je u 45. minuti smanjio zaostatak. U nastavku su pobjedu Dinama potvrdili Miha Zajc pogotkom u 65. minuti i Niko Galešić šest minuta poslije. Momčad Marija Kovačevića dominirala je protiv nemoćnog Slaven Belupa Silvija Čabraje