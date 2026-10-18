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POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Dinamo je u Koprivnici demolirao Slaven! Nemilosrdni Beljo nastavio je nemilo 'trpati'

Dinamo je u 10. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 5-1 u Koprivnici. Dani Rodriguez načeo je domaćine u 16., a Dion Drena Beljo s dva gola, u 31. i 41. minuti, odveo je Zagrepčane na 3-0. Mersinaj je u 45. minuti smanjio zaostatak. U nastavku su pobjedu Dinama potvrdili Miha Zajc pogotkom u 65. minuti i Niko Galešić šest minuta poslije. Momčad Marija Kovačevića dominirala je protiv nemoćnog Slaven Belupa Silvija Čabraje

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Sažetak Slaven Belupo-Dinamo VIDEO
Sažetak Slaven Belupo-Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio u zatvoru, dio u bijegu. Torcidaši imaju debele dosjee...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Traga se za devetoricom muškaraca sa čela sramotne kolone Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa na Poljudu, policija je objavila njihove fotografije, poziva građane koji imaju informacije o traženima da joj se jave. U subotu kasno navečer pred dežurnog suca stigli su oni koje je policija uspjela uhititi nakon povorke, osumnjičenima za javno poticanje na nasilje i mržnju određen je istražni zatvor. Pri odlučivanju o istražnom zatvoru uzeto je u obzir i to da je većina osumnjičenika ranije kazneno ili prekršajno osuđivana. Ministar policije Davor Božinović otkrio je kako jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju čak 94 kaznene, i 190 prekršajnih prijava. Oglasila se i Torcida - prozivaju medije i politiku, a sramotne povike smatraju dijelom navijačkog folklora. Prosvjedi u Francuskoj prerasli su u nasilje i kaos, tisuće je uhićenih, stotine policajaca su ozlijeđene, zapaljena je gradska vijećnica, pljačkaju se trgovine

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
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VIDEO Acapandie je bio čovjek odluke! Hajduk je na Poljudu u završnici slomio hrabri Varaždin

U derbiju 10. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na stadionu Poljud pobijedio Varaždin s 1-0 učvrstivši se na prvoj poziciji. Nakon pobjeda protiv Dinama (2-1 i Ajaxa (2-1), Hajduk je upisao i treće uzastopno slavlje na Poljudu u svega osam dana. derbiju kola porazio je Varaždin golom Mathieu Acapandiea u 86. minuti nakon ubačaja iz kornera

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Hajduk-Varaždin gol VIDEO
Hajduk-Varaždin gol | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OPASNA VOŽNJA

VIDEO Policija našla vozačicu koja je na A6 vozila u krivom smjeru. Evo koju kaznu traže!

A6 - Policija je identificirala 57-godišnju hrvatsku državljanku koja je jučer na autocesti A6 kod Rijeke vozila u suprotnom smjeru. Zaustavila se nakon što je prešla oko kilometar, od čvora Kikovica prema čvoru Čavle. Policija protiv nje podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu i predlaže novčanu kaznu od 2650 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci. O kazni će odlučiti sud.

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Opasna vožnja kod Rijeke VIDEO
Opasna vožnja kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata
LUDO DRUGO POLUVRIJEME

VIDEO Prvo dio kamilica, a onda je sve frcalo od golova i kartona u utakmici Osijeka i Gorice

OSIJEK - GORICA 1-1 Nogometaši Osijeka i Gorice odigrali su bez pobjednika na Opus areni u sklopu 10. kola HNL-a. Prvi dio dosta miran i gosti su šokirali domaće golom u 24. minuti kada je Pranjić zabio na lijepu asistenciju Pavičića. Izjednačio je Osijek golom Leona nakon ubacivanja iz kuta u 68. minuti. Inače, Velikogoričanima su poništena čak tri gola zbog zaleđa, a njihov trener dobio je crveni karton zbog reakcije na suca Čulinu.

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Sažetak Osijek-Gorica VIDEO
Sažetak Osijek-Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
ZA DLAKU IZBJEGLI NESREĆU

VIDEO Vozila je u krivom smjeru na autocesti kod Rijeke: 'Zamalo je došlo do sudara...'

Na autocesti kod Rijeke naš je čitatelj snimio auto koji vozi u krivom smjeru zaustavnom trakom u subotu. "Auto ispred mene morao je naglo zakočiti kako bi izbjegao direktan sudar, a vozačica je samo nastavila voziti dalje u suprotnom smjeru kao da se ništa nije dogodilo", rekao je. O događaju smo kontaktirali i policiju, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

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Opasna vožnja kod Rijeke VIDEO
Opasna vožnja kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata

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