SAŽETAK DINAMO - RUDEŠ 4-0
VIDEO Dinamo 'razbio' Rudeš, pogledajte dominaciju 'modrih'
DINAMO - RUDEŠ 4-0 'Modri' su na Maksimiru otvorili 3. kolo. Beljo je fantastičnim škaricama zabio za rano vodstvo od 1-0. Pred kraj poluvremena povećao je Kačavenda. Nakon što je Sušak srušio Topića u šesnaestercu, Beljo je realizirao penal. Za konačnih 4-0 zabio je Hoxha. Golman gostiju u nekoliko je navrata spašavao Rudeš obrana
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