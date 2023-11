VIDEO Đoković opet ratovao s publikom. Pokazivao im tri prsta pa viknuo: Začepite više!

Srbija je lakoćom izbacila Veliku Britaniju i plasirala se u polufinale Davis Cupa gdje će u subotu igrati protiv Italije. Prvo je Miomir Kecmanović u dva seta riješio Jacka Drapera, a potom je na teren stupio prvi tenisač svijeta Novak Đoković koji je otpuhao Camerona Norrieja.

Novak je svoj meč odradio bez previše stresa i nervoze, što vrlo često znamo gledati u njegovim nastupima, pogotovo u posljednje vrijeme, no cijelo vrijeme se svađao sa španjolskim i britanskim navijačima, a eruptiralo je nakon meča.

Znano je svima da ga Španjolci baš ne vole zbog rivalstva s Rafom Nadalom pa sada i s Carlosom Alcarazom, a kako se završnica Davis Cupa igra u Malagi, i sam Đoković mogao je pretpostaviti da ga neće dočekati baš prijateljska atmosfera.

Kada je meč završio, Đoković je pokazao tri prsta publici, sarkastično im se smijao pa išao dati intervju. Tada su mu navijači uzvratili. Uzeli su instrumente, bubnjeve, trube i uporno svirali dok je on razgovarao. To ga je izbacilo iz takta, stišavao ih je, a netko mu je s tribina viknuo da ušuti. Tu je poludio.

- Ne, vi začepite. Morali biste naučiti kako poštovati igrače, kako poštovati ljude. Začepite, tišina.

Na press konferenciji je objasnio zašto je tako reagirao.

- To je nepoštovanje, iako za to u Davis Cupu uvijek treba biti spreman. Normalno je da navijači nekad prijeđu granicu, ali reagirao sam u trenutku i pokazao im da neću to dozvoliti. Mogu oni raditi što žele, ali mogu im ja i odgovoriti. Htio sam nešto reći, a oni su počeli udarati po bubnjevima i htjeli me spriječiti. Nervirali su me cijeli meč pa sam im odgovorio.

Srbija će u subotu igrati protiv Italije za finale, a bit će to ujedno i repriza finala završnog Mastersa. Tada je Đoković pobijedio Jannika Sinner, a vidjet ćemo može li mu Talijan ovaj put uzvratiti.