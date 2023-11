VIDEO Đoković pobjesnio tijekom meča: Lupao i gazio rekete, publika ga izviždala

Novak Đoković jedan je od najvećih tenisača u povijesti. Ima 24 Grand Slam naslova, odigrao je brojne epske mečeve, vodio borbe s Federerom i Nadalom, ali i s navijačima, samim sobom, svojim trenerima. Nerijetko zna imati ispade u kojima razbija rekete, psuje, iskaljuje se nad svojim timom. Primjer toga vidjeli smo i na završnom Mastersu u Torinu.

Srpski tenisač je nakon tri sata teške bitke pobijedio Danca Holgera Runea (7-6, 6-7, 6-3) u prvom kolu 'zelene skupine' na turniru najbolje osmorice. Ovom pobjedom osigurao je prvo mjesto na ATP ljestvici do kraja godine, ali za nju se itekako namučio. Bilo je to tri mukotrpnih sata udaranja loptice i vrtloga emocija kroz koji su prolazili tenisači.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Sve je to Đoković držao pod kontrolom do trećeg seta kada je doživio pomračenje uma. Vodio je 2-0, ali je ubrzo prosuo prednost pa poludio. Došao je do klupe i počeo gaziti svoje rekete. Jednog je izudarao nogom, a drugog slomio na pola.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Nije to najbolje prihvatila talijanska publika koja ga je izviždala, no to njega nije ni bilo briga. Morao je negdje izbaciti bijes i frustracije, a to je učinio na svojim reketima. Barem ovaj put nismo morali gledati svađu s gledateljima ili kako se dere na svoj tim.

Video pogledajte OVDJE

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Ovo mu je očito pomoglo jer je u nastavku oduzeo servis Runeu, mirno zadržao prednost do kraja i slavio sa 6-3. u odlučujućem setu.

Đoković u sljedećem kolu igra protiv Talijana Jannika Sinnera.