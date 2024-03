VIDEO Đoković stao usred meča pa poludio na suca i protivnika!

Još malo pa će sredina ožujka, a Novak Đoković još nema trofej u novoj godini. Ne pamtimo kada se to posljednji put dogodilo, uz izuzetak otprije dvije godine kada nije smio igrati jer se nije htio cijepiti.

Krajem siječnja izgubio je od Jannika Sinnera u finalu Australian Opena. Bio je razočaran i slomljen, tvrdio je da se ne sjeća kada je odigrao tako loše. Na njegovu žalost, još lošiju partiju jednog od najboljih u povijesti vidjeli smo noćas. Luca Nardi, 20-godišnjak iz Italije, senzacionalno je izbacio srpskog tenisača iz šesnaestine finala Indian Wellsa (6-4, 3-6, 6-3).

Đoković je djelovao neprepoznatljivo. Redao je neprisiljene greške koje su za njega nekarakteristične i puknuo je pod pritiskom u ključnom trenutku. Gotovo mjesec i pol dana bio je bez meča i to je ostavio traga na njemu. Još u drugom kolu vidjelo se da to nije to. Teškom mukom pobijedio je Australca srpskih korijena Aleksandra Vukića, a meč protiv Nardija pokazao je da više ne može tako dominantno pobjeđivati slabije rangirane tenisače. Morat će još više zapeti kako bi se vratio na staru razinu i spreman dočekao Roland Garros i Wimbledon. Očekivano, Novak je bio razočaran i izvan sebe nakon teškog poraza.

Đoković se opet svađao sa sucem

- On nije imao ništa za izgubiti pa je igrao odlično. Zaslužio je pobijediti. Više sam bio iznenađen svojom razinom. Moja razina bila je stvarno, stvarno loša. Te dvije stvari idu zajedno. On ima sjajan dan, ja imam stvarno loš dan. Napravio sam neke stvarno grozne neprisiljene pogreške. Bio sam prilično defenzivan, on je to iskoristio, ušao u teren, igrao agresivnije i slobodnije - rekao je Đoković pa razočarano konstatirao:

- Nemam titulu u ovom periodu. To je nešto na što nisam navikao. Većinu sezona sam počinjao ili osvajanjem Australian Opena ili trijumfom u Dubaiju. Moram prekinuti crnu seriju, nisam ni blizu svog maksimuma.

Đoković je tijekom cijelog meča bio izrazito nervozan, a na početku drugog seta poludio je na suca. Srpski tenisač je servirao drugi servis, Nardi je mislio da je u pitanju dupla, stao je na trenutak, ali ipak vratio lopticu. No, zbunio je Đokovića koji je stao pa izgubio poen. I poludio. Bio je ljutit na suca i mladog Talijana.

- Kad on stane, ne znači li to da stvar prestaje? Jasno je stao i – to je to. I ja sam stao. Čovjek je odigrao i stao - kazao je Novak.

- Nije on zaustavio poen. Samo zato što je stao, ne znači da je poen zaustavljen - odgovorio mu je sudac, na što Đoković nije odustajao.

- Samo zato što je stao to ne znači da je poen zaustavljen? O čemu vi pričate? Doslovno je stao i to je to. Potpuno me zbunio i ja sam također stao. Kako to ne možete procijeniti? - ljutit je bio srpski tenisač.

- Želiš li da zovem ometanje? - upitao ga je sudac.

- Naravno - odgovorio je Novak.

- Činjenica da je samo zastao nije dovoljna da sudim ometanje - rekao je sudac Greg Allensworth, no Đoković nije odustajao.

- Da, ali situacija je bila takva da je on mislio da je lopta vani i samo je stao. I to je to.

Sudac je zaključio raspravu novim objašnjenjem.

- Shvaćam što govoriš, ali to nije ometanje. Nije učinio ništa da zaustavi poen. Da je rekao ‘out‘ ili nešto tako, onda bih se s tobom složio.

Na kraju je Nardi napravio break i poveo 3-0 u drugom setu kojeg je na koncu izgubio, ali je slavio u trećem i došao do najveće pobjede u karijeri.