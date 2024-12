VIDEO Đokoviću u emisiji pustili zvukove stenjanja. Odgovor je hit: 'To vam je iz moje kuće...'

Novak Đoković godinu će završiti bez naslova na ATP razini, ali on je svoju misiju za ovu godinu ispunio, a to je zlatna olimpijska medalja, jedino odličje koje mu je falilo u pretrpanim vitrinama. Dok se priprema za novu sezonu u kojoj želi još dodatno podebljati broj Grand Slam naslova i tako odmagliti konkurenciji, Novak je na nekoliko dana skoknuo do Argentine.

Pokretanje videa... 00:48 Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome | Video: 24sata/reuters

Tamo je prisustvovao oproštaju od tenisa svog rivala i prijatelja Juana Martina Del Petra. Argentinac je slavio (6-4, 7-5) pa stavio na mrežu traku za glavu, koja je godinama bila njegov zaštitni znak i tako službeno završio u karijeru. Sve je prštalo od emocija, plakao je Novak, plakao je i Juan Martin. Bio je predodređen za velike stvari, mnogi su ga vidjeli kao nekoga tko će se umiješati među veliku četvorku koju su činili Đoković, Nadal, Federer i Murray, ali ozljede su ga uništile. Osvojio je US Open i Davis Cup, no mogao je puno više od toga.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Srpski i argentinski tenisač nekoliko dana proveli su zajedno, gostovali su u različitim emisijama i razgovarali s novinarima, a u jednoj zabavnog karaktera nasmijali su sve do suza.

Voditelji su Del Potru i Đokoviću puštali zvukove tenisača dok stenju tijekom teniskih mečeva, a oni su morali pogoditi o kome je riječ. U jednom trenutku pustili su Novakove zvukove tijekom mečeva.

- Na ovoj snimci ne igran tenis, to su zvukovi iz moje kuće - ispalio je srpski tenisač i nasmijao sve.