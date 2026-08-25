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USKORO POTPIS

VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'

BARCELONA - Dominik Livaković sletio je u Barcelonu gdje ga očekuje potpis za katalonskog diva. Hrvatska "jedinica" bi u srijedu trebala obaviti liječnički pregled, a onda se priključiti momčadi. Moguće je da će otiči na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao

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Livaković stigao u Barcelonu VIDEO
Livaković stigao u Barcelonu | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Jako nevrijeme pogodilo Umag: 'Voda je dolazila sa svih strana, dizala je šahtove!'

Bilo je teško za voziti, voda je dolazila sa svih strana, šahtovi su letjeli van, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku nevremena u Umagu. Kako kaže sve je trajalo oko 20-ak minuta. - Samo se odjednom spustilo, to su velike količine vode, a sada je vani sunce - kaže nam čitatelj.

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Jaka kiša poplavila ceste u Umagu VIDEO
Jaka kiša poplavila ceste u Umagu | Video: 24sata Video
BUKTINJA USRED NOĆI

VIDEO Kraj Varaždina gorjela kuća: Mučili smo se s gašenjem

VARAŽDIN BREG - Usred noći je izgorjela kuća u Varaždin Bregu, potvrdili su nam iz DVD-a Varaždin Breg požar koji je izbio u noći na utorak. "Teren je bio dosta nepristupačan, mučili smo se s gašenjem", rekli su nam iz DVD-a. Dodaju kako u kući u tom trenu nikoga nije bilo. Uzrok požara će utvrditi policija.

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Požar u Varaždin Bregu VIDEO
Požar u Varaždin Bregu | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Sutra istječe rok za predaju ponuda za uklanjanje dijela otpada kod silosa u Gospiću, dizel od ponoći poskupljuje šest, a benzin tri centa, voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju sigurna je za piće, četiri kanadera gasila su požar na Svetom Klementu kod Hvara, AfD najavljuje ukidanje eura i izlazak iz Schengena...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo | Video: 24sata
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Pogledajte kanader u akciji kod Hvara: U požaru je izgorjelo 70 hektara šume

Kako su nam potvrdili hvarski vatrogasci požar na otoku Sveti Klement kod Hvara još nije lokaliziran. Na terenu je bilo oko 30 vatrogasaca. "Kanaderi su otišli, do sada je izgorjelo oko 70 hektara niskog raslinja i borove šume", rekli su nam vatrogasci.

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Sveti Klement: Kanader pomaže u gašenju požara VIDEO
Sveti Klement: Kanader pomaže u gašenju požara | Video: 24sata Video
NEPROPISNO PARKIRANJE?

VIDEO Čitatelj: 'Tri Ferrarija su parkirali na Europskom trgu. Stigao je pauk i maknuo ih...'

ZAGREB - Pauk je 'digao' tri skupocjena Ferrarija, javio nam je čitatelj koji je snimio tri parkirana Ferrarija na Europskom trgu u Zagrebu te vučnu službu. "Jedan auto sigurno košta pola milijuna, nisu bili propisno parkirani", dodao je čitatelj. Iz Zagrebparking kazali su nam kako oni premještaju nepropisno parkirana vozila uz pomoć specijaliziranih "pauk" vozila isključivo prema nalogu prometnog redara, komunalnog redara ili policijskog službenika. Nalozi za premještanje ne izdaju se selektivno, već za svako vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. "Tako je i u slučaju iz Vašeg upita podružnica Zagrebparking u nedjelju zaprimila dojavu o nepropisno parkiranom vozilu na taksi stajalištu u Vlaškoj ulici. Po izlasku na teren djelatnici pauk službe zatekli su navedeno nepropisno parkirano vozilo te su zatražili i dobili nalog za premještanje od strane prometnog redara. U večernjim satima predmetno vozilo premješteno je na deponij Velesajam Istok II", kazali su.

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Dizanje nepropisno parkiranog automobila na Europskom trgu VIDEO
Dizanje nepropisno parkiranog automobila na Europskom trgu | Video: čitatelj/24sata

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