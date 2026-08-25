VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'

NEPROPISNO PARKIRANJE?

VIDEO Čitatelj: 'Tri Ferrarija su parkirali na Europskom trgu. Stigao je pauk i maknuo ih...' ZAGREB - Pauk je 'digao' tri skupocjena Ferrarija, javio nam je čitatelj koji je snimio tri parkirana Ferrarija na Europskom trgu u Zagrebu te vučnu službu. "Jedan auto sigurno košta pola milijuna, nisu bili propisno parkirani", dodao je čitatelj. Iz Zagrebparking kazali su nam kako oni premještaju nepropisno parkirana vozila uz pomoć specijaliziranih "pauk" vozila isključivo prema nalogu prometnog redara, komunalnog redara ili policijskog službenika. Nalozi za premještanje ne izdaju se selektivno, već za svako vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. "Tako je i u slučaju iz Vašeg upita podružnica Zagrebparking u nedjelju zaprimila dojavu o nepropisno parkiranom vozilu na taksi stajalištu u Vlaškoj ulici. Po izlasku na teren djelatnici pauk službe zatekli su navedeno nepropisno parkirano vozilo te su zatražili i dobili nalog za premještanje od strane prometnog redara. U večernjim satima predmetno vozilo premješteno je na deponij Velesajam Istok II", kazali su.

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