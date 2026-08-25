USKORO POTPIS
VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'
BARCELONA - Dominik Livaković sletio je u Barcelonu gdje ga očekuje potpis za katalonskog diva. Hrvatska "jedinica" bi u srijedu trebala obaviti liječnički pregled, a onda se priključiti momčadi. Moguće je da će otiči na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao