VIDEO Dončić poklonio cijeloj momčadi Dallasa Mercedese. Pogledajte njihovu reakciju...

Košarkaši Dallasa u posljednjoj utakmici prije Božića na domaćem parketu pobijedili su San Antonio Spurse 144-119, a prije odlaska kućama najbolji igrač Luka Dončić svima u klubu, od igrača, članova stručnog stožera i pomoćnog osoblja, poklonio je novo prijevozno sredstvo.

Parkirani jedan kraj drugoga s crvenom mašnicom na sebi čekali su tamni Mercedesi. No ipak nije riječ o automobilima, već o električnim biciklima. No i takav je dar izazvao oduševljenje među suigračima, a to su zabilježile i klupske kamere.

Inače, cijena jednog modela Mercedesova e-bicikla iznosi oko 2800 eura. Luki je to bila prava sitnica s obzirom na činjenicu da mu je godišnja plaća 40 milijuna dolara.

- Velik je to poklon, to je ljubav. Božić i radost vidjeti sve sretne u obitelji - rekao je Dante Exum.

- Pa to je Mercedes - uzviknuo je Jason Kidd, igračka legenda i aktualni trener Dallasa.