VIDEO Donna plakala, još bez pobjede u 2026.! Ispala i Petra

Donna Vekić završila je nastup već u prvom kolu WTA turnira u Meridi, bolja od nje bila je Španjolka Cristina Bucsa koja je slavila uvjerljivo, 6-3, 6-2. Vekić je odigrala vrlo slabo na svom početnom udarcu. Nakon izjednačenja na 1-1 u prvom setu čak je sedam puta zaredom izgubila servis, uz tek 44 posto ubačenog prvog servisa i skromnih 24 posto osvojenih poena na drugom servisu. Iako je uspjela četiri puta oduzeti servis suparnici, to nije bilo dovoljno za ozbiljniji otpor. Bilo je i suza (video pogledajte OVDJE).

Uz poraz Donne Vekić u Meridi, koja i dalje nema pobjedu na turnirima najviše razine WTA toura ove sezone, na startu turnira zaustavljena je i mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko.

Marčinko je ispala u prvom kolu WTA 250 turnira u Austinu nakon poraza od Australke Kimberly Birrell 0-6, 6-3, 6-4. Iako je 20-godišnja Hrvatica sjajno otvorila meč te prvi set osvojila bez izgubljenog gema za samo 23 minute, nastavak dvoboja donio je potpuni preokret. Birrell, 80. igračica svijeta, preuzela je kontrolu u drugom setu, a potom i u odlučujućem trećem povela 3-1.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Marčinko se uspjela vratiti i izjednačiti na 4-4, no Australka je u završnici osvojila dva gema zaredom i nakon sat i 55 minuta igre stigla do pobjede. Tako su obje hrvatske predstavnice nastup završile već u prvom kolu, a Vekić i dalje čeka prvu pobjedu na WTA Touru ove sezone, dok će Marčinko novu priliku tražiti na sljedećem turniru.

REZULTATI

1. KOLO:

Priscilla Hon (Aus) - Renata Zarazúa (Mek) 6-2, 2-6, 6-4

Maria Camila Osorio (Kol) - Janice Tjen (Ina/6) 6-4, 6-3

Zeynep Sonmez (Tur) - Cadence Brace (Kan) 6-2, 6-0

Cristina Bucsa (Špa) - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-3, 6-2

Jessica Bouzas (Špa/7) - Heather Watson (VB) 6-3, 6-1

Magdalena Frech (Polj) - Marija Timofejeva (Uzb) 6-4, 7-6 (6)

Magda Linette (Polj/8) - Tatjana Maria (Njem) 7-6 (3), 6-3

Zhang Shuai (Kina) - Varvara Lepčenko (SAD) 6-2, 6-1

Kimberly Birrell (Aus) - Petra Marčinko (Hrv/8) 0-6, 6-3, 6-4