VIDEO Dragovoljac je šokirao Poljud i razveselio točno jednog navijača. Ipak, pojavio se Livaja

Mirisalo je na prvorazrednu senzaciju, Hrvatski dragovoljac bio je nekoliko minuta udaljen od osvajanja boda protiv Hajduka na Poljudu koji bi do kraja uništio ionako tanke nade "bilih" da mogu do titule, a crnima barem do nedjelje odgodio ispadanje iz HNL-a.

Nije ipak išlo Sigećanima, Marko Livaja zabio je u 87. minuti nakon ubacivanja Gerga Lovrencsicsa nakon dvomjesečnog posta i na najbolji način najavio vjenčanje sa zaručnicom Iris Rajčić u ponedjeljak, a Dragovoljac već može gledati prema Drugoj HNL.

Hajduk je krenuo uraganski, Livaji je u prvim minutama poništen gol zbog zaleđa, a onda je Nikola Kalinić iz gužve u šestoj minuti nakon kornera poentirao za 1-0. Činilo se da se gostima sprema golijada, ali momčad Valdasa Dambrauskasa iznenada je stala.

Dragovoljci su se okuražili i već sredinom prvog dijela prijetili, čuli su se i zvižduci domaće publike, a onda je u 51. minuti uslijedio i pravi hladan tuš. Akciju u tri poteza započeo je Marko Brtan dugom loptom za Admira Bristrića koji vuče po desnoj strani i primjećuje Matiju Frigana u sredini.

Igraču Rijeke na posudbi nije bilo teško zabiti jer pet metara oko njega nije bilo nijednog braniča domaćih. Veselili su se Bristrić i Frigan pred šokiranom publikom na Poljudu, a veselio se i jedan vjerni navijač koji je bio u gostujućem sektoru, okružen zaštitarom i dvojicom interventnih policajaca. Zanimljivo.

Uslijedili su brojni napadi domaćih, nekoliko su puta tražili i penal, a onda se pojavio Livaja i 23. golom sezone ostavio 'bile' tri boda iza Dinama uoči njihove utakmice protiv Lokomotive.

Dragovoljac, pak, s devet bodova zaostatka od devetoplasirane Istre i lošijim međusobnim omjerom tri kola prije kraja više nikako ne može izbjeći ispadanje.

