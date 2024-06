VIDEO Dražen Besek novi trener Varteksa, dirljivo ga predstavili

Kao da smo se vratili u slavne dane nekoć velikog varaždinskog kluba. Dražen Besek na kormilu Varteksa! Navijački klub koji se danas natječe u četvrtoj ligi, a koji je nastao nezadovoljstvom White Stonesa i svih prijatelja Varteksa u smiraj velikog imena 2011. godine, dobio je veoma jako ime na trenerskoj klupi.

Objavili su to na službenim stranicama 'bumbari', a predstavili su ga dirljivim videom u kojem dječak u ormaru izvadi najprepoznatljiviji dres Varteksa s ušivenim bumbarima te ga donese na trening i trenera mlađih kategorija Dominika Matučeca upita tko je to, dok mu on odgovara:

- To je varaždinski nogometni gospodin - pojasnio je polazniku škole nogometa.

Dok danas klub gradi stadion u Hrašćici pokraj Varaždina, a na tom je mjestu već napravljen nogometni kam na kojem treniraju brojne generacije mladih nogometaša i nogometašica, prije 13 godina početak je bio težak. Klub je kretao iz druge županijske lige, 'zadnje lige svijeta' kako su se znali našaliti oni koji su ga pratili, ali šačica entuzijasta izgurala je kroz sve probleme i došla do toga što je danas.

Varaždin: Hrvatski nogometni kup, 2. kolo, NK Varteks - NK Karlovac | Foto: Igor Kralj/24sata

A na tim počecima upravo je Dražen Besek bio jedan od onih koji je poslao pismo potpore, kao i opremu za treninge dok je bio trener kineske Shenhue. A nešto kasnije, 'Dado' se vratio pod grb koji je s ponosom nosio na prsima dugi niz godina. Starog kluba više nema, u stečaju je od 2015. godine, ali Varteksovo ime i dalje se ponosno nosi i čeka nove uspjehe. A s ovakvim imenom na klupi cilj je sigurno nešto više od četvrtog ranga hrvatskog nogometa...

Podsjetimo, Besek je u karijeri bio trener Varteksa, Čakovca, Slaven Belupa, Zaglebie Lubina, Drave Ptuj, Shangai Shenhue, Zagreba, Zala, Billowsa i Songjianga u Kini, Osijeka, malteške Birkirkare i juniora Shenhue. U igračkoj karijeri nosio je dresove Varteksa, Olimpije, Dinama, francuskog Vallaurisa, danskog Ikasta te Casino Salzburga.