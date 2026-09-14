SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Dva eurogola, pogodak debitanta i drama na kraju! Evo kako se Gorica spasila poraza
GORICA - VARAŽDIN 2-2 U senzacionalnoj utakmici na kraju sedmog kola Gorica i Varaždin podijelili su bodove. U 23. minuti Bogojević je fenomenalno pogodio, a samo četiri minute poslije na isti je način uzvratio Mamić. Akrap je u 85. minuti doveo Varaždince na korak do pobjede, no u sudačkoj nadoknadi Cvijanović je zabio za konačnih 2-2 i podjelu bodova.
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