VIDEO Eduardo će gledati sudar bivših klubova: 'Dinamo je od mene napravio ono što jesam'

Eduardo da Silva odigrao je za Arsenal 67 utakmica uz 20 golova i 16 asistencija. Dinamov dres odjenuo je 109 puta uz 73 gola. Legenda plavog kluba, omiljen među pristašama "topnika". Idealan čovjek za najavu međusobnog dvoboja u sedmom kolu Lige prvaka na Emiratesu (srijeda, 21 sat).

- Velika mi je privilegija što ću na utakmici biti počasni gost na utakmici. Dinamo je od mene napravio ono što jesam, a tu je i Arsenal, u kojem sam proveo predivne tri godine i potvrdio svoju kvalitetu. To će biti za mene posebna utakmica. Počašćen sam što ću biti tamo - rekao je Dudu u razgovoru za Dinamov YouTube kanal.

Što kažete na Dinamo i novog trenera Fabija Cannavara, nekadašnju Zlatnu loptu?

- Pratim sve. Ovaj zaostatak nije nešto novo. Bilo je već situacija u kojima bi Dinamo zaostajao na polusezoni, imao poteškoće, ali uvijek bi sve stigao. I trener i navijači očekuju da će Dinamo na proljeće biti bolji. Nadam se da će tako biti i da će "modri" osvojiti naslov.

Cannavaro je istaknuo da želi igrati napadački nogomet, stil visokog intenziteta. Koliko vas to veseli? To je stil kakav se igrao i kad ste vi bili u Dinamu...

- Oduvijek je Dinamo igrao napadački. Pogotovo u prvenstvu. Dinamo je morao osvojiti prvenstvo uvijek. O Cannavaru nema potrebe ni pričati previše, svi znaju tko je on. Sigurno će donijeti nešto novo. U drugom dijelu sezone svi će biti sretni. Očekujem naslov, ali i lijepu, napadačku igru.

Dinamo nakon gostovanja na Emiratesu igra protiv Istre. Koliko je teško u takvim situacijama zadržati fokus na HNL?

- Liga prvaka je nešto posebno i nagrada za sve nas. Međutim, da bi išao u Ligu prvaka, moraš osvojiti prvenstvo. U Ligi prvaka treba samo uživati. A onda je sve pitanje forme i trenutka. Može se "potrefiti" da Dinamo bude dobar u LP-u, da iskoristi slabosti nekih velikana.

Arsenal se u najjačoj ligi svijeta bori za naslov. Gdje vidiš da bi Dinamo mogao tražiti svoju šansu?

- Arsenal u ligi igra jedan nogomet, a u Ligi prvaka drugačiji. Bit će otvorena utakmica. Dinamo bi mogao iznenaditi. Svi znaju da je Arsenal favorit, ali "modrima" ti bodovi trebaju više nego Londoncima. Dinamo se tek vratio s priprema, dok Arsenal igra svaka tri, četiri dana. To može za "modre" biti dobro, a može biti i loše. U Šahtaru sam imao ta iskustva, kad bismo s priprema direktno išli igrati europske utakmice. Čak smo dobro igrali, bili smo svježi, željniji... Minus je što nisi u natjecateljskom ritmu, nisi igrao službene utakmice...

Dinamo ima problema s ozljedama (Mišić, Petković, Sučić...).

- Tako je to s velikim klubovima koji igraju mnogo utakmica. Međutim, veliki klubovi imaju i široke rostere.

Obranu Arsenala već godinama drži Brazilac Gabriel, koji je ranije igrao za Dinamo...

- Ono što sam vidio... Mnogo je napredovao odlaskom u Englesku. Među najboljim je braničima svijeta, čak igra za Brazil. Drago mi je što je bio u Dinamu. To je još jednom potvrdilo da Dinamo može stvoriti velikog igrača...

Foto: lukunic marko

Ljeto 2006. godine... Vi zabijate gol za vodstvo Dinama protiv Arsenala u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon krasne kombinacije s Ettom, prvi europski gol na novom stadionu u Londonu. Kakva su sjećanja na tu utakmicu?

- Jasmin Agić uzeo je loptu u sredini pa odigrao meni. Jurnuo sam u kontru. Dodao sam Ettu, on mi je dao povratnu na 16 metara. Pucao sam desno, nisko, i svladao golmana Almuniju. Imali smo i šanse za 2-0 i uvijek smo si govorili: "Da smo barem nešto od tih prilika iskoristili, tko zna što bi bilo". Budući da je prva utakmica završila 3-0 za Arsenal... Na kraju smo mi riskirali, a oni su to iskoristili i zabili dva gola i pobijedili. Bad Blue Boysi bili su sjajni, osjećali smo se kao da igramo kod kuće.

Koji vam je najdraži trenutak u Arsenalu?

- Kad sam potpisao... To je bilo ostvarenje snova. Potom debi protiv Blackburna. Prvijenac protiv Sparte u kvalifikacijama za Ligu prvaka... Prvijenci u prvenstvu, Kupu...

Konkurencija su vam bili Adebayor, Van Persie...

- Kad sam došao tamo, shvatio sam da je to u velikim klubovima tako, ali da ću sigurno dobiti priliku, pitanje je samo kad. Jer svi imaju kvalitetu... Kad vide da se neki prvotimac umorio, u prvih 11 ulazi drugi... Tako veliki klubovi održavaju razinu. Tako sam i ja dobio priliku. Kad imaš kvalitetne igrače na klupi, onda znaš da brzo možeš ispasti iz prvih 11.

Foto: Neil Tingle/PRESS ASSOCIATION

U karijeri ste igrali i za Flamengo, u kojem je sad vaš sin, koji nastupa za mlađe kategorije... Bili ste nedavno na Flamengo kupu na kojem su nastupili i kadeti Dinama...

- Lijepo iskustvo. Flamengo to već treću godinu u nizu organizira. To je prvi međunarodni turnir u Brazilu. Održava se u kampu Flamenga u Rio de Janeiru, tamo i moj sin trenira. Došla su četiri kluba iz Europe, uključujući i Dinamo. Lijepo je vidjeti na kojoj su razini dečki. Dinamovi klinci iznenadili su sve, svi su ih hvalili. Dečki su bili primjer svima. Šteta što su u polufinalu izgubili od Arsenala. Vodili su, igrali bolje pa pretkraj poluvremena primili dva brza gola. Bitno je to za dečke, da vide druge nogometne kulture.

Kakav je vaš sin Matheus?

- Dobro kotira u klubu. Flamengo je ponajbolji klub za razvoj mladih igrača. Cijeli Brazil ima 220 milijuna stanovnika, a samo Rio ima 20 milijuna... Ponosan sam jer je moj sin tamo već četiri godine i "preživljava". Svakih šest mjeseci dolazi nova "roba" u Flamengo. Dođe novih pet, ode ih šest... Flamengo ima više od 20 skauta po Brazilu, samo traži igrače. Ne samo da "preživljava", već i dobro igra. Igrao je polušpicu pa krilo... Još je dijete (13 godina, op. a.), nema još fiksnu poziciju. Ne voli stajati na mjestu. Odskače brzinom, ima jako dobru tehniku, hrabar je u završnici kao tata... Dešnjak je, ali dobro puca i s lijevom. Za tatu će uvijek biti najbolji kakav god da je... Naravno, treba još puno da dođe do vrhunske razine. Bitno mi je da je motiviran i da želi. Ako prođe onu turbulentnu fazu sa 17-18 godina, mogao bi biti pravi igrač. Zašto to govorim? Ima puno talenata, ali ako uđeš u krivo društvo... Trenutačno je dosta dobar, nadam se da će tako i nastaviti...

Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION