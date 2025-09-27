Obavijesti

OZLJEDA KAPETANA 'BILIH'

VIDEO Ekskluzivno: Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju

Kapetan Hajduka ozlijedio je zadnju ložu protiv Lokomotive, nije igrao drugo poluvrijeme. Nakon utakmice zaputio se u sobu za fizioterapeute na Poljudu. Stigao je iz smjera Hajdukove svlačionice, prošetao do prostorije u kojoj se nalaze fizioterapeuti, a brzo ga je slijedio jedan od njih. Za pretpostaviti je kako bi već sada odradili prvi pregled i konzultacije, no tek će magnetna rezonanca uistinu utvrditi kolika je ozbiljnost ozljede

Pokretanje videa...

Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju 00:07
Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Riječkim mukama ne vidi se kraj. Pogledajte kako se prvak ispromašivao protiv Istre

RIJEKA - ISTRA 0-0 Tek jedna pobjeda u HNL-u ove sezone. Hrvatski prvak ne uspijeva pronaći izlaz iz krize, nije uspio niti u 8. kolu u "derbiju della Učka" protiv Istre. Promašivali su Menalo, Fruk, Čop i Radeljić, Lawal je mogao šokirati Rijeku, ali je pogodio stativu... Rijeka je posljednji put slavila prije skoro dva mjeseca

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka - Istra 01:08
Sažetak Rijeka - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Rano vodstvo Vukovara pa preokret Varaždina. Ovako je izgledalo otvaranje osmog kola

VARAŽDIN - VUKOVAR 2-1 Prva utakmica za Silvija Čabraju na klupi Vukovara nije mogla bolje početi. U drugoj minuti je zaspala obrana domaćih, Camacho prošao i vratio, a Puljić zabio za 1-0. Varaždin se vratio u 24. kada je Ivan Mamut zabio iz penala. Sudačka nadoknada prvog dijela trajala je devet minuta i u zadnjoj je Belcar zabio za preokret. U 78. je Filipe dobio drugi žuti karton kod gostiju

Pokretanje videa...

Sažetak Varaždin - Vukovar 01:20
Sažetak Varaždin - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
