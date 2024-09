VIDEO Erupcija emocija i fešta u svlačionici 'vatrenih'. Modrić je govorom zaradio ovacije...

Bilo je to u maniri najvećih. Udario je loptu sa svojom magičnom desnicom i pospremio ju u lijeve rašlje, Poljski golman mogao se samo diviti toj magiji, a Opus Arena je proključala. On je kao dječarac otrčao do korner zastavice i u sebi svojstvenom stilu proslavio. Skočivši visoko u zrak i stisnuo šaku.

Pokretanje videa... 01:05 Hrvatska - Poljska 1-0: Kapetan presudio gostima za rođendan! | Video: 24sata Video

Luka Modrić je maestralnim golom srušio Poljake i donio Hrvatskoj prvu pobjedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacija i to samo nekoliko sati uoči 39. rođendana. Zaista je teško povjerovati da je već toliko svjećica na torti jer kad ga vidimo na terenu, dali bismo mu barem desetak manje.

Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Veseli Luka ušao je u svlačionicu nakon važne pobjede, a tamo ga je dočekala slavljenička atmosfera. Što zbog rođendana kojeg slavi danas, ali i trijumfa. Svatko od igrača čestitao mu je rođendan, a onda je Zlatko Dalić primirio sve i uzeo riječ.

- Dečki, čestitam vam na pobjedi. Kapa do poda za ovo što ste odigrali, bila je to muška utakmica. Jako dugo nismo bili ovakvi, to je pravi put Hrvatske. Za sve vas dokaz da smo na dobrom putu i da će Hrvatska opet biti to što je bila. Vjerujte u sebe. Ovo je bilo jako dobro Kad nam se vrate dečki koji fale, ovo će biti top. Samo vjera u sebe, ljubav i emocija koje imate. Idete svojim klubovima, sretan vam put svima, odmorite se i vidimo se opet za 20 dana - kazao je izbornik, a onda se obratio Modriću.

- Kapetane, sretan ti rođendan u ime svih. Ako dragi Bog da, da nas još ovako vodiš i budeš s nama - završio je Dalić, a u tome trenutku se gromoglasni pljesak prolomio svlačionicom. I došao je trenutak da slavljenik, kapetan i legenda kaže nešto nakon nove čarolije.

- Hvala vam na čestitkama. Ovako se igra za Hrvatsku i ovako se bori. Pred nama je, odnosno pred vama je velika budućnost - rekao je Luka pa prasnuo u smijeh, a za njim i ostali.

- Treba ovako nastaviti, ovo je putokaz i moramo pokazati da imamo pravu ekipu. Treba vjerovati i nastaviti ovako u velike pobjede - kazao je kapetan za kraj i zaradio ovacije. Izrezao je tortu i moglo je krenuti slavlje.

Luka je sam sebi čestitao rođendan zabivši gol i donio nam pobjedu. Proslavili su kratko u svlačionici pa se vratili u svoje klubove. I do novog okupljanja, koje je zakazano za sredinu listopada kada nas čekaju utakmice protiv Škotske i Poljske. S nadom da ćemo na ovome nastaviti graditi svoj put prema vrhu.