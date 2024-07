VIDEO Englez dirao loptu rukom uoči penala?! Nova snimka zbog koje će Nizozemci poludjeti...

Engleska i Španjolska će u nedjelju od 21 sat igrati finale Europskog prvenstva. Španjolci su slavili protiv Francuske 2-1, a istim rezultatom Engleska je pobijedila Nizozemsku u posljednjim minutama. No, nakon tog susreta najviše se priča o suđenju i dvojbenim sudačkim odlukama.

Prvenstveno se tu misli na jedanaesterac kojeg je u 18. minuti izborio Harry Kane pa i realizirao za 1-1. Nizozemci su bili bijesni na suca Felixa Zwayera, smatrali su da tu nema govora o jedanaestercu, s njima se slažu i engleske legende Gary Neville i Jamie Carragher, a sada je procurila nova snimka koja će još dodatno razljutiti Nizozemce.

Euro 2024 - Semi Final - Netherlands v England | Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Naime, prije nego što je lopta uopće došla do Kanea koji je bio u duelu s Dumfriesom, lopta je, čini se, pogodila u ruku Bukaya Saku, a to uopće nije vidio sudac Zwayer. No, nevjerojatno je da je to promaklo sucima u VAR sobu koji su pregledavali duel Kanea i Dumfriesa pa na koncu i zvali Nijemca da dođe pogledati tu situaciju. Ili to jednostavno za njih nije bila ruka?

Video pogledajte OVDJE

Uz puno bure i sudačkih repova, Engleska se provukla drugo prvenstvo zaredom do finala. Nije briljirala na turniru u Njemačkoj, visjela je kao luster i bila na rubu ispadanja u nekoliko navrata, ali je na kraju dogurala do utakmice za trofej.